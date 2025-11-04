استقبل عضو كتلة الوفاء للمقاومة وعضو لجنة التربية النيابية؛ النائب الدكتور إيهاب حمادي وفدًا من روابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي، بحضور رئيس تجمّع المعلّمين في لبنان؛ الدكتور يوسف كنعان.

وقد ضمَّ الوفد كلًا من رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي؛ الأستاذ جمال العمر، ورئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي؛ الدكتور حسين جواد، ورئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي؛ الأستاذ فاروق الحركة، وأعضاء من الهيئات الإدارية للروابط والفروع.

وسلّم الوفد النائب حمادة مذكرة مطلبية وتربوية، تتضمن وصفًا للأوضاع الاجتماعيّة والاقتصادية والمعيشية ومطالب الأساتذة والمعلمين في مختلف قطاعات التّعليم الرسميّ الأكاديميّ والمهنيّ.

من جهته النائب حمادي، أكَّد على أحقية مطالب الأساتذة والمعلمين، ووقوف كتلة الوفاء للمقاومة إلى جانبهم، وتبنِّيها مطالبهم المشروعة؛ من أجل حياة كريمة وعزيزة تليق بدور المعلم الرسالي ومكانته.

