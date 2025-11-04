خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)

عربي ودولي

غوتيريش: مجلس الأمن مرجعية أي كيان ينشأ لغزة
عربي ودولي

غوتيريش: مجلس الأمن مرجعية أي كيان ينشأ لغزة

2025-11-04 22:37
21

أكد الأمين العام للأمم المتحدة؛ أنطونيو غوتيريش، أن أي كيان يتم تشكيله في غزة بغرض إحلال الاستقرار، لا بد أن يستمد شرعيته من مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن الأمانة العامة للأمم المتحدة ليست طرفًا في النقاشات حول مشروع القرار الأميركي، وأنه سيخضع لمداولات الدول الأعضاء. 

وقال غوتيريش: "مهما كان الكيان الذي يتم تشكيله في غزة، فإنه يجب أن يستمد شرعيته من مجلس الأمن"، في إشارة واضحة إلى أن أي ترتيبات أمنية مستقبلية تتطلب غطاء دوليًا؛ لضمان الالتزام بالقوانين الدولية وحماية المدنيين.

أبو مرزوق: نرفض أي قوة عسكرية بديلة لجيش الاحتلال

من جهته أوضح أبو مرزوق في تصريح تلفزيوني، أن تمرير مشروع القوة الدولية في غزة وفق المقترح الأميركي يواجه صعوبة كبيرة داخل مجلس الأمن الدولي، مشددًا على أن الوسطاء أصروا على أن يكون تشكيل هذه القوة بقرار رسمي من المجلس لضمان شرعيتها.

وأضاف أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" لم تكن لديهما رغبة بأن تكون القوة بغطاء أممي، مؤكدًا رفض حماس القاطع لأي قوة عسكرية بديلة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي".

 وأشار إلى أن الحركة رصدت أكثر من 190 خرقًا من الاحتلال منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لافتًا إلى التوافق الفلسطيني على أن تكون قوة حفظ الأمن فلسطينية بالكامل وتدار تحت رئاسة لجنة إدارة القطاع.

وأكد أبو مرزوق أن النقاش حول المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي ستناقش وضع السلاح في القطاع، لم تبدأ بعد، مشددًا على أن "إسرائيل" لم تحقق انتصارها على غزة، وأن الشعب الفلسطيني لم يرفع الراية البيضاء رغم عامين من العدوان والإبادة.

الكلمات المفتاحية
غزة موسى ابو مرزوق الأمم المتحدة
إقرأ المزيد
المزيد
غوتيريش: مجلس الأمن مرجعية أي كيان ينشأ لغزة
غوتيريش: مجلس الأمن مرجعية أي كيان ينشأ لغزة
عربي ودولي منذ 13 دقيقة
الإغلاق الحكومي يشلّ الطيران الأميركي وترامب يهدد بإغلاق المجال الجوي بالكامل
الإغلاق الحكومي يشلّ الطيران الأميركي وترامب يهدد بإغلاق المجال الجوي بالكامل
عربي ودولي منذ 24 دقيقة
السيد الحوثي: منطقتنا لن تشهد سلامًا طالما بقي العدو
السيد الحوثي: منطقتنا لن تشهد سلامًا طالما بقي العدو "الإسرائيلي" محتلًا لفلسطين
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مجلة أميركية: لا خيارات آمنة في مشروع تغيير النظام الفنزويلي
مجلة أميركية: لا خيارات آمنة في مشروع تغيير النظام الفنزويلي
عربي ودولي منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
غوتيريش: مجلس الأمن مرجعية أي كيان ينشأ لغزة
غوتيريش: مجلس الأمن مرجعية أي كيان ينشأ لغزة
عربي ودولي منذ 13 دقيقة
كارثة إنسانية تتهدّد غزّة: المجاعة والمياه الملوثة عنوان المرحلة بعد الحرب
كارثة إنسانية تتهدّد غزّة: المجاعة والمياه الملوثة عنوان المرحلة بعد الحرب
فلسطين منذ 55 دقيقة
تحليل صهيوني: نتنياهو والائتلاف يواصلان إضعاف
تحليل صهيوني: نتنياهو والائتلاف يواصلان إضعاف "إسرائيل" وتمزيقها
عين على العدو منذ 10 ساعات
استمرار خروقات العدو
استمرار خروقات العدو "الإسرائيلي" في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
فلسطين منذ 11 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة