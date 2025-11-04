خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)

لبنان

أبو حمدان: الأميركي يدير الاعتداءات ويتدخل في كل تفاصيل الشأن الداخلي
لبنان

أبو حمدان: الأميركي يدير الاعتداءات ويتدخل في كل تفاصيل الشأن الداخلي

2025-11-04 22:57
73
بلال الموسوي - مراسل

117 مقالاً

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب رامي أبو حمدان أن "من يدير الاعتداءات اليومية هو الأميركي نفسه الذي يدّعي أنه الوسيط بين لبنان والعدو "الإسرائيلي"، فيما يتدخل في كل تفاصيل الشأن الداخلي اللبناني".

وخلال لقاءٍ سياسي ببلدة حارة الفيكاني البقاعية لفت إلى أن "الولايات المتحدة تعلن صراحة أنها لا تضمن الجانب "الإسرائيلي"، ما يتيح لهذا العدو تنفيذ انتهاكاته دون أي رادع"، مشددًا على "أهمية التماسك داخل بيئة المقاومة والانصهار القوي بين حزب الله وحركة أمل".

وتطرق أبو حمدان للاستحقاق الانتخابي قائلًا، إن "الانتخابات النيابية المقبلة ستكون مفصلية، وبيئة المقاومة ستكون حاضرة بقوة في كل الساحات"، مشيرًا إلى أنَّ "مسألة التحالفات ستتضح في المرحلة المقبلة مع تبلور الصورة السياسية".

الكلمات المفتاحية
الانتخابات النيابية في لبنان البقاع رامي ابو حمدان
