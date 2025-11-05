فاز السياسي الديمقراطي التقدمي زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك، بعد تفوقه في الانتخابات على منافسيه الرئيسيين أندرو كومو وكورتس سليوا، ليصبح بذلك أول مسلم ومن أصول جنوب آسيوية يتولى قيادة أكبر مدينة أميركية.

وحصد ممداني، البالغ من العمر 34 عامًا، على أكثر من 50% من الأصوات، متقدمًا على كومو الذي نال نحو 41%، فيما حصل سليوا على ما يقارب 7% من الأصوات.

ممداني: ترامب مستبد

قال رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، في خطاب النصر أمام مؤيديه، إن فوزه الحاسم: "يُظهر الطريق لهزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، والذي كان من أبرز المنتقدين لسياسات الشاب المسلم الاشتراكي الديمقراطي". وأوضح ممداني: "إذا كان هناك من يستطيع أن يُظهر لأمةٍ خانها دونالد ترامب طريقةَ هزيمته، فهي المدينة التي أوصلته إلى ما هو عليه".

وأكد أن فوزه يمثل انتصار "الأمل على الطغيان"، لافتًا إلى أن: "نيويورك ستكون النور، في هذا الوقت، من الظلام السياسي". وتابع: "سأوقف ثقافة الفساد التي سمحت للمليارديرات مثل ترامب بالتهرب ضريبيًا".

ووصف ممداني، والذي سيتولى منصبه في الأول من يناير/كانون الثاني، دونالد ترامب بـ"المستبد"، منددًا بسياسة الرئيس المعادية للهجرة التي شهدت حملات توقيف اتسمت أحيانًا بالعنف. وأكد متوجهًا مباشرة إلى ترامب أن: "نيويورك ستبقى مدينة مهاجرين"، مردفًا: "سنبني بلدية لا تتوانى في مكافحة آفة معاداة السامية، وحيث يعلم أكثر من مليون مسلم أنهم ينتمون إليها".

أصغر عمدة لنيويورك منذ العام 1917

يذكر أن زهران ممداني ولد في أوغندا لأسرة هندية الأصل، وانتقل لاحقًا إلى الولايات المتحدة حيث نشأ في مقاطعة كوينز. وقبل انتخابه عمدةً، شغل عضوية الجمعية التشريعية لولاية نيويورك، وبرز واحدًا من أبرز الأصوات التقدمية في الحزب الديمقراطي، معرفًأ نفسه بأنه "ديمقراطي اشتراكي"، ويعدّ ممداني أصغر عمدة لنيويورك منذ العام 1917.

وخلال حملته الانتخابية، ركز ممداني على قضايا العدالة الاجتماعية والإسكان الميسور والنقل العام، متعهدًا بتجميد الإيجارات في آلاف الوحدات السكنية التي تخضع لضوابط الإيجار، وتحسين خدمات النقل، بل وجعل بعض خطوط الحافلات مجانية، كما وعد بزيادة الضرائب على الأثرياء لتمويل هذه البرامج الاجتماعية.

هذا؛ ويرى مراقبون أن انتخاب ممداني يشكل تحولًا مهمًا في المشهد السياسي الأميركي.

