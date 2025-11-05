خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

الأميركي واللبناني الأصل عبد الله حمود يفوز بمنصب عمدة ديربورن للمرة الثانية
عربي ودولي

الأميركي واللبناني الأصل عبد الله حمود يفوز بمنصب عمدة ديربورن للمرة الثانية

2025-11-05 09:58
97

أعيد انتخاب الأميركي من أصول لبنانية عبد الله حمود عمدة لمدينة ديربورن، في ولاية ميشغين.

حمود حقق فوزًا كبيرًا في ولاية ثانية، بعد حصوله على نحو 73% من الأصوات مقابل 25% لمنافسه ناجي المذحجي.

ويبلغ حمود من العمر 35 عامًا، وهو ثاني أصغر من تولى رئاسة بلدية ديربورن في تاريخها، حيث نجح خلال ولايته الأولى في ترسيخ مكانته أحد أبرز القيادات المحلية في المدينة ذات الغالبية العربية والمسلمة.

هذا؛ وكان حمود قد انتخب عمدة لديربورن في العام 2021، وأصبح أول عربي ومسلم يتولى رئاسة بلدية المدينة، والتي تلقب بـ"عاصمة صناعة السيارات الأميركية".

يذكر أن عبد الله حمود ولد في 19 آذار 1990، في مدينة ديربورن لأبوين مهاجرين مسلمين من أصل لبناني. ويولي حمود أهمية خاصة للبرامج الاجتماعية التي تعزز فرص النجاح أمام سكان المدينة وتحسن ظروف عيشهم.

