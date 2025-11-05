يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" انتهاك وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وينفذ المزيد من عمليات نسف المنازل وسط قصف مدفعي جوي تركز في الأطراف الشرقية للقطاع.

ومنذ فجر اليوم نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمربعات سكنية، بالإضافة إلى قصف من الطيران الحربي، بأحزمة نارية عنيفة شرق حي التفاح، مع تركز القصف بمنطقة الشعف وشارع النخيل شرقي غزة.

ونفذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عمليات نسف ضخمة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية شرقي دير البلح وسط قطاع غزة. وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة شرقي خان يونس.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرقي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كذلك، أطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار في بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأنه سمع انفجارات عنيفة اليوم ناجمة أحزمة نارية نفذتها طائرات "إسرائيلية" بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتجدد القصف المدفعي "الإسرائيلي" تجاه المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونفذ الجيش "الاسرائيلي" عمليات نسف لمنازل الفلسطينين بالتزامن مع قصف مدفعي مكثّف يستهدف مناطق شرقي خان يونس ورفح جنوب القطاع ومدينة غزة ومخيم جباليا.

وفي وقت سابق، استشهد 4 فلسطينيين برصاص الجيش "الإسرائيلي" في غزة وجباليا خلال الـ ٢٤ ساعة.

واستشهدت المواطنة سجى محمد الشواف، من بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، متأثرةً بجروحٍ أُصيبت بها قبل أيام، جراء قصفٍ "إسرائيلي" استهدف المنطقة.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، تواصل قوات الاحتلال عمليات القصف والنسف ما أسفر حتى الآن عن 241 شهيدًا و607 إصابات إلى جانب انتشال 511 شهيدًا، ما يرفع حصيلة حصيلة حرب الإبادة والتجويع "الإسرائيلية" على القطاع إلى 68 ألفًا و872 شهيدًا فلسطينيًا، إضافة إلى 170 ألفًا و677 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

