كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

"خسرات يوشع بن نون".. الشاعر صلاح أبو لاوي يؤرّخ للمقاومة بالشعر

2025-11-05 12:55
إيمان مصطفى - محرر

عاد الشاعر الفلسطيني صلاح أبو لاوي في مجموعته الشعرية الجديدة "خسرات يوشع بن نون" إلى لغة المقاومة التي شكّلت ملامح تجربته الشعرية منذ بداياته. بعد سنوات من الصمت، كتب أبو لاوي من وجع الأرض ومن ذاكرة الشهداء، مؤرخًا بالكلمة ما حملته الأيام من صبرٍ وفقدٍ وأمل.

في مجموعته التي وقّعها ضمن فعاليات مهرجان الأمناء الشعري الأول، تمتزج اليوميات بالتاريخ، وتتحول القصيدة إلى شاهدٍ على زمن الطوفان وما بعده.

وفي حديثٍ خاص حول تجربته الشعرية الأخيرة، تحدث الشاعر الفلسطيني لموقع "العهد" عن "خسرات يوشع بن نون"، وهي المجموعة الشعرية السابعة في مسيرته، موضحًا أنه أصدر مجموعته الأولى عام 1988 في خضم الانتفاضة الفلسطينية الأولى، ثم توقّف عن الكتابة لظروف سياسية، قبل أن يعود إلى الشعر عام 2006 بعد انتصار تموز، ويصدر مجموعته الثانية عام 2008.

وأكد أبو لاوي أن هذه المجموعة جمعت قصائده التي كتبها عن المقاومة، والضاحية الجنوبية لبيروت، وسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، والسادة الشهداء، مشيرًا إلى أن المجموعة صدرت في بيروت عن دار البيان العربي لصاحبها الدكتور أحمد نزال، رئيس اتحاد الكتّاب اللبنانيين، وتم توقيعها، ضمن فعاليات مهرجان الأمناء الشعري الأول الذي شارك فيه.

ولفت إلى أنه قام بتأريخ قصائد المجموعة وفق تاريخ طوفان الأقصى، مبينًا أن بعض القصائد كُتبت قبل الطوفان بعشر سنوات، مثل قصيدة "الضاحية".

كذلك، أوضح أبو لاوي أن المجموعة تضمنت قصائد رثاء للقائدين الشهيدين اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، والتي قرأها في الذكرى الأولى لاستشهادهما في بيروت، إلى جانب قصيدة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله بعنوان "كأنك سهم تفلّت من كربلاء"، إضافة إلى قصائد رثاء للشهيد يحيى السنوار، ورثاء البطل الأردني ماهر الجازي منفذ عمليّة إطلاق النار في معبر الكرامة، والمناضل رشاد أبو شاور الذي انتقل إلى رحمته تعالى في اليوم التالي بعد استشهاد السيد نصر الله.

وبيّن الشاعر أن عنوان المجموعة "خسرات يوشع بن نون" مأخوذ من إحدى قصائده، وجاء ردًّا على ما تذكره التوراة حول دخول يوشع إلى أريحا وتهديم أسوارها وقتل رجالها وأطفالها وسبي نسائها، مشيرًا إلى أن المشهد نفسه تكرر اليوم في عدوان رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو على غزة ولبنان.

كما أكد أن العنوان يحمل رسالة أن هذا العدوان مصيره الخسارة، وأن النصر حليف المقاومة بإذن الله.

وشدد أبو لاوي على أن مشاركته في مهرجان الأمناء الشعري الأول كانت شرفًا عظيمًا له، إذ وقف موفقًا عظيمًا بين يدي السادة الشهداء في الذكرى الأولى لاستشهادهم، مؤكدًا أنه فلسطيني ويعتبر السيد حسن نصر الله قدوته الأولى وقائد محور المقاومة، وأن نهجه مستمر.

وختم: "البركة في الشباب والمقاومين الثابتين في خنادقهم والمستعدين لأي معركة قادمة".

