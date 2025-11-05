خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في الضفة والقدس
قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في الضفة والقدس

2025-11-05 13:07
شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء 5 تشرين الثاني 2025، حملة اعتقالات واسعة اطالت محافظات الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، تخللها اعتداءات ميدانية عنيفة على المواطنين وتحقيق ميداني وإفراجات لاحقة، وسط استمرار مشاهد التنكيل اليومي بالأسرى المحررين وعائلاتهم.

في محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال المدينة، ونفذت حملة مداهماتٍ واسعة داهمت خلالها عشرات المنازل، وحطمت محتوياتها، واعتقلت ما يزيد عن 50 شابًا، معظمهم من الأسرى المحررين، قبل أن تجمعهم في ملعب مدرسة بيت أمر الثانوية، حيث اعتدت عليهم بالضرب ووجهت لهم الشتائم، ثم أجرت تحقيقًا ميدانيًا معهم، وأفرجت عنهم لاحقًا بعد توزيع مناشير تحذيرية.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين هاني منصور الصيفي وأحمد صلاح الدين الشيخ حسين من قرية كفر عبوش، كما اعتقلت الشاب يوسف أبو غزالة بعد مداهمة منزله في عزبة أبو ياسين شرق ضاحية اكتابا.

ومن محافظة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال المدينة واعتقلت معتصم عواد وحسين مطير (والد الأسير أحمد مطير).

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عبود علان صوافطة والفتى إبراهيم جمال مساعيد بعد مداهمة منزليهما. كما اعتقلت شرطة الاحتلال القيادي الفلسطيني في الداخل المحتل عوض عبد الفتاح بعد اقتحام منزله بزعم "التحريض".

فلسطين المحتلة القدس المحتلة الضفة الغربية جيش الاحتلال الاسرائيلي
