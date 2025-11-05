في سياق تعزيز القطاع التربوي في قُرى الحافة، نفّذ اتحاد بلديات جبل عامل بالتعاون مع مكتب الشؤون المدنية ومكتب التعاون المدني العسكري في قوات اليونيفل جولة لتنفيذ مشروع يهدف الى تجهيز عدد من المدارس الرسمية.

شملت الجولة رؤساء البلديات ومدراء المدارس في بلدات الطيبة، طلوسة، ميس الجبل، حولا، ومركبا، حيث تم الإطلاع على الحاجات التي سيتم العمل على تأمينها بهدف دعم البيئة التعليمية وتحسين واقع التعليم الرسمي في هذه المدارس.

