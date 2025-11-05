خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي عراقتشي: أي مفاوضات محتملة مع أميركا ستقتصر على الملف النووي

لبنان

بدعم من بلديات جبل عامل.. مشروع لتجهيز المدارس الرسمية في قرى الحافة
لبنان

بدعم من بلديات جبل عامل.. مشروع لتجهيز المدارس الرسمية في قرى الحافة

2025-11-05 13:48
60

في سياق تعزيز القطاع التربوي في قُرى الحافة، نفّذ اتحاد بلديات جبل عامل بالتعاون مع مكتب الشؤون المدنية ومكتب التعاون المدني العسكري في قوات اليونيفل جولة لتنفيذ مشروع يهدف الى تجهيز عدد من المدارس الرسمية.

شملت الجولة رؤساء البلديات ومدراء المدارس في بلدات الطيبة، طلوسة، ميس الجبل، حولا، ومركبا، حيث تم الإطلاع على الحاجات التي سيتم العمل على تأمينها بهدف دعم البيئة التعليمية وتحسين واقع التعليم الرسمي في هذه المدارس.

الكلمات المفتاحية
لبنان المدارس الرسمية اتحاد بلديات جبل عامل الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
الاعتداءات
الاعتداءات "الاسرائيلية" مستمرة وشهيد في برج رحال 
لبنان منذ 8 دقائق
بدعم من بلديات جبل عامل.. مشروع لتجهيز المدارس الرسمية في قرى الحافة
بدعم من بلديات جبل عامل.. مشروع لتجهيز المدارس الرسمية في قرى الحافة
لبنان منذ 57 دقيقة
رسالة وجع من أساتذة الجامعة اللبنانية: آن الأوان لإنصاف من صنعوا المعرفة وصانوا الذاك
رسالة وجع من أساتذة الجامعة اللبنانية: آن الأوان لإنصاف من صنعوا المعرفة وصانوا الذاك
لبنان منذ ساعتين
أبو حمدان: الأميركي يدير الاعتداءات ويتدخل في كل تفاصيل الشأن الداخلي
أبو حمدان: الأميركي يدير الاعتداءات ويتدخل في كل تفاصيل الشأن الداخلي
لبنان منذ 15 ساعة
مقالات مرتبطة
الاعتداءات
الاعتداءات "الاسرائيلية" مستمرة وشهيد في برج رحال 
لبنان منذ 8 دقائق
المؤتمر العربي العام يُطلق وثيقة دعم المقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني
المؤتمر العربي العام يُطلق وثيقة دعم المقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني
خاص العهد منذ 12 دقيقة
بدعم من بلديات جبل عامل.. مشروع لتجهيز المدارس الرسمية في قرى الحافة
بدعم من بلديات جبل عامل.. مشروع لتجهيز المدارس الرسمية في قرى الحافة
لبنان منذ 57 دقيقة
رسالة وجع من أساتذة الجامعة اللبنانية: آن الأوان لإنصاف من صنعوا المعرفة وصانوا الذاك
رسالة وجع من أساتذة الجامعة اللبنانية: آن الأوان لإنصاف من صنعوا المعرفة وصانوا الذاك
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة