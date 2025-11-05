خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

عراقتشي: أي مفاوضات محتملة مع أميركا ستقتصر على الملف النووي
إيران

عراقتشي: أي مفاوضات محتملة مع أميركا ستقتصر على الملف النووي

2025-11-05 14:03
35

أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي أن إيران لن تجري أي محادثات مع أميركا إلا في إطار الملف النووي حصرًا، قائلًا: "في جميع جولات المفاوضات السابقة، كانت أميركا تطرح دائمًا قضايا الصواريخ والمنطقة، لكن موقفنا في هذا الشأن كان واضحًا وثابتًا على الدوام".

وأوضح، في تصريحٍ أدلى به للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أنه: "إذا حدثت مفاوضات مع أميركا، فستكون فقط حول الملف النووي ولا شيء غيره".

وأشار عراقتشي إلى أن المباحثات بين إيران وسلطنة عُمان تُعقد بشكل منتظم كل ستة أشهر، بالتناوب بين طهران ومسقط.

وصرّح وزير الخارجية الإيراني بأنه لا يوجد في الوقت الراهن أي برنامج أو خطة لإجراء مفاوضات، وبالتالي لا حاجة إلى أي وساطة أو وسطاء في هذه المرحلة.

كما شدد على أن المواطنين الفرنسيَّين اللذين أُفرج عنهما مؤخرًا في إيران كانا قد أُدينا بتهمة التجسس، غير أنهما شَمِلا بعفوٍ من منطلق الرأفة الإسلامية.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سيُفرج عن مواطنة إيرانية في فرنسا، أكد وزير الخارجية الإيرانية أن أسفندياري "ليست معتقلة، وهي الآن في أمان داخل سفارتنا بباريس، وستعود إلى إيران بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها".

الولايات المتحدة الأميركية الخارجية الايرانية عباس عراقتشي إيران
