المؤتمر العربي العام يُطلق وثيقة دعم المقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني

2025-11-05 14:33
18

دعمًا لحق الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة، في التحرر ومقاومة المحتلين والمستعمرين، ورفضًا لمؤامرات الوصاية الأجنبية على الشعب الفلسطيني، عقد المؤتمر العربي العام والذي يضم كلًا من المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي الإسلامي، ومؤتمر الأحزاب العربية ومؤسسة القدس الدولية، بالتعاون مع لقاء الأحزاب والشخصيات الوطنية اللقاء التضامني الصحفي الذي تخلله إطلاق وثيقة دعم المقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني.

وكان لموقع العهد" الإخباري" لقاءات خاصة على هامش اللقاء التضامني، والتي أكدت أهميته، في ظل كل ما يجري من فرض للهيمنة الصهيونية والأميركية في المنطقة، ومحاولات نزع سلاح المقاومة، والإطاحة بحق الشعب الفلسطيني، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

