موقع العهد الاخباري

لبنان

الاعتداءات
لبنان

الاعتداءات "الإسرائيلية" مستمرة وشهيد في برج رحال 

2025-11-05 14:37
107

يستمر العدو الصهيوني في تصعيد اعتداءاته داخل الأراضي اللبنانية، في خرقٍ فاضحٍ للسيادة واتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

واستشهد مواطن لبناني وأصيب آخر اليوم الأربعاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 جرّاء غارة شنّها العدو "الإسرائيلي" على سيارة في بلدة برج رحال قضاء صور، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وكانت قد ألقت محلّقة "إسرائيلية" قنبلة صوتية مبنى في وطى الخيام في جنوبي لبنان.

هذا وخرقت الطائرات المسيّرة "الإسرائيلية" الأجواء اللبنانية وحلَّقت في أجواء مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

ومنذ مطلع الشهر الجاري - أي خلال 5 أيام -، استشهد 7 مواطنين لبنانيين وأصيب 13 آخرين جراء غارات للعدو الصهيوني في مختلف مناطق الجنوب.

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الاعتداءات الصهيونية على لبنان الشهداء الجنوب
لبنان منذ ساعتين
