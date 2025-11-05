يستمر العدو الصهيوني في تصعيد اعتداءاته داخل الأراضي اللبنانية، في خرقٍ فاضحٍ للسيادة واتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

واستشهد مواطن لبناني وأصيب آخر اليوم الأربعاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 جرّاء غارة شنّها العدو "الإسرائيلي" على سيارة في بلدة برج رحال قضاء صور، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وكانت قد ألقت محلّقة "إسرائيلية" قنبلة صوتية مبنى في وطى الخيام في جنوبي لبنان.

هذا وخرقت الطائرات المسيّرة "الإسرائيلية" الأجواء اللبنانية وحلَّقت في أجواء مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

ومنذ مطلع الشهر الجاري - أي خلال 5 أيام -، استشهد 7 مواطنين لبنانيين وأصيب 13 آخرين جراء غارات للعدو الصهيوني في مختلف مناطق الجنوب.

