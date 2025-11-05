احتضنت مدينة العرائش بالمغرب ندوة فكرية تحت عنوان "القضية الفلسطينية: الجذور التاريخية والتطورات الراهنة، تحديات المقاومة وانعكاسات التطبيع"، بتنظيم من السكرتارية المحلية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالعرائش.

وشارك في الندوة ثُلّة من النخبة الأكاديمية والثقافية والعلمية، إضافة إلى نشطاء سياسيين في المغرب من المدافعين عن محور المقاومة.

طوفان الأقصى: أية انعكاسات؟

عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، الدكتور بوبكر الونخاري، تطرّق في مداخلته إلى طوفان الأقصى وانعكاساته على القضية الفلسطينية على المستويين الدولي والعربي والإسلامي، وما أعقب ذلك من اتفاق وقف النار بين المقاومة والكيان الصهيوني.

وقال في تصريح خاص لموقع "العهد" الإخباري إن "ما تشهده غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 هو إبادة موثّقة بالصوت والصورة"، وأضاف: "رغم حصيلة الشهداء والدمار الذي استهدف 80 بالمئة من غزة، فإن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه، فلم يتمكن من القضاء على المقاومة، ولا من استعادة الأسرى، ولا من استعادة الردع". وتابع: "غزة اليوم أيقونة الصمود، والعالم كله يشهد على نهوض أمة من تحت الركام".

وتابع: "لقد بيّنت في مداخلتي أن عملية طوفان الأقصى كانت زلزالًا استراتيجيًا كشف هشاشة الكيان، وأن الكيان يعيش أزمة داخلية خانقة مع تراجع الثقة في الجيش والصراع السياسي الحاد بين نتنياهو وقيادات الأمن". وأضاف: "لأول مرة، فكرة "الانتصار العسكري الإسرائيلي" لم تعد مقنعة حتى داخل "إسرائيل" نفسها".

وأشار إلى التحوّل في الرأي العام العالمي، والذي تمثّل في آلاف المظاهرات في الغرب دعمًا لغزة، خصوصًا في لندن ونيويورك وواشنطن. وبيّن أن استطلاعات الرأي في أميركا تُظهر أن أكثر من 60% من الشباب الأميركيين يعتبرون "إسرائيل" كيانًا عنصريًا. وقال: "إن الجامعات الغربية أصبحت ساحة تضامن جديدة، وطلابها واجهوا الطرد والاعتقال بشجاعة دفاعًا عن فلسطين".

القضية الفلسطينية ومخاطر التطبيع

من جهته، استعرض عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وعضو اللجنة المركزية لحزب النهج الديمقراطي العمالي، معاذ الجحري، في مداخلته جذور تشكّل القضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي. كما تطرّق إلى السيرورة التاريخية للصهيونية وسياق القضية الفلسطينية من النكبة حتى اندلاع طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقال إن القضية الفلسطينية ليست قضية حدود أو نزاع سياسي، بل قضية مركزية في ضمير الأمة.

وأشار المشاركون في الندوة إلى أن الأنظمة العربية تلتزم صمتًا مريبًا أو تبريرًا باهتًا للجرائم، وأن القمم العربية المتكرّرة اكتفت ببيانات إنشائية دون خطوات عملية، وأن التطبيع لم يجلب الأمن ولا التنمية، بل شجّع الاحتلال على مزيد من العدوان.

وخلص المشاركون إلى أن الشعوب العربية اليوم باتت أكثر وعيًا بأن تحرير فلسطين لن يأتي من الأنظمة، بل من إرادة الشعوب الحرة، وأن التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني شكّل صدمة وجدانية للمجتمع، وأن النخب الفكرية والإعلامية مطالَبة بإنتاج خطاب مقاوم للعجز والتطبيع.

الكلمات المفتاحية