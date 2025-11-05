استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، ظهر اليوم، في مقر المجلس في الحازمية، سفير هولندا فرانك مولين، وتم التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة بين البلدين والتداول في تطوّرات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

ورحب الشيخ الخطيب بالسفير الهولندي، "الحريص على تعزيز علاقات التعاون بين لبنان والدول الصديقة"، شاكرًا للحكومة الهولندية "وقوفها إلى جانب لبنان ودعمها للجيش اللبناني وحسن استضافتها مع الشعب الهولندي لأبناء الجالية اللبنانية، لا سيما الطلاب منهم"، داعيًا إلى "تطوير العلاقات بين لبنان وهولندا، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين".

وتمنى سماحته على حكومة هولندا ودول الاتحاد الأوروبي "العمل على لجم العدوان "الإسرائيلي" وممارساته الإرهابية ضدّ لبنان وفلسطين والضغط باتّجاه تطبيق القرارات الدولية التي تنتهكها "إسرائيل"، لا سيما القرار 1701، حيث يلتزم لبنان بمندرجاته فيما يتواصل العدوان "الإسرائيلي"، وتحتلّ قواته المناطق والأراضي اللبنانية، ضاربة بعرض الحائط كلّ القرارت والمواثيق الدولية والإنسانية"، مؤكدًا أن "سياسات "إسرائيل" التوسعية لا تهدّد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق فحسب، إنما العالم بأسره"، لافتًا إلى أن "المقاومة في لبنان تلتزم تطبيق القرار 1701 ولم يصدر أي خرق عنها، في حين ان "إسرائيل" تمعن في القتل والعدوان دون رادع على مرأى ومسمع قوات اليونيفيل ولجنة الميكانيزم".

وأكد الخطيب أن "التنوع الطائفي والمذهبي في لبنان مصدر غنى له، ودور المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رائد في تعزيز الحوار والتعاون بين المكونات السياسية والطائفية، ودعوته دائمة لنبذ الخلافات والإقلاع عن السجالات والعمل على إقامة دولة المواطنة التي يتساوى فيها اللبنانيون في الحقوق والواجبات والخضوع للقانون والانخراط في بوتقة الوحدة الوطنية والعمل لصالح الوطن وشعبه".

وفد من جامعة Aul

واستقبل الخطيب وفدًا من جامعة Aul ضم، رئيس مجلس الأمناء؛ الدكتور مصطفى حمزة، رئيس الجامعة البروفيسور بسام حجار، العميد الدكتور عدنان شعبان، الدكتور وائل حمزة والدكتور طلال حاطوم، اطلعه على نشاطات الجامعة وبرامج عملها وأهدافها، وتم التباحث في القضايا والشؤون التربوية والأكاديمية.

وتمنى الخطيب للجامعة، "دوام التقدم والإسهام في تنمية المجتمع، ورفده بالطاقات العلمية الشابة"، مشدّدًا على "دور الجامعات في نشر القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية التي تحصن شبابنا وتؤهلهم لمواجهة الغزو الثقافي المادي الذي يستهدف مجتمعنا في تفكيك الأسرة ونشر الفساد والرذائل".

وقدم البروفيسور حجار للعلامة الخطيب نسخة من كتابة الجديد بعنوان "الذهب قوة الوجود في خضم الأزمات".

