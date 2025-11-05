خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بزشكيان في اتّصال مع ماكرون: على أميركا وأوروبا إثبات صدقهما 
2025-11-05 17:16
أكد الرئيس الإيراني؛ مسعود بزشكيان، خلال اتّصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن إيران دائمًا ما رحبت بالحوار والتفاعل، مشددًا على أن الطرف الآخر هو المسؤول اليوم عن احترام حقوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية كخطوة لبناء الثقة، وعدم السعي لفرض مطالبه المفرطة.

وشدّد بزشكيان خلال الاتصال على أن إيران ليست الطرف الذي يجب أن يثبت صدقه ويعمل على كسب الثقة، بل على أميركا وأوروبا أن تثبتا صدقهما لكسب ثقة الجمهورية الإسلامية في إيران.

ومن جانبه، أوضح الرئيس الفرنسي أنه سيبذل جهدًا لإنشاء إطار تفاوضي جديد يمكن من خلاله الوصول إلى نتائج واضحة بين إيران والدول الغربية.

وشدّد ماكرون على ضرورة استمرار التفاعلات والحوار بهدف تعزيز الشفافية وبناء الثقة، لتحقيق اتفاق يرفع العقوبات ويعمل على تحسين وتوسيع العلاقات المتبادلة بين الأطراف.
 

الكلمات المفتاحية
فرنسا الجمهورية الاسلامية في إيران ايمانويل ماكرون بزشكيان
