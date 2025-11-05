أطلق وزيرا الصحة ركان ناصر الدين والإعلام بول مرقص، في مؤتمر صحافي مشترك عقداه في مقر وزارة الصحة، الدليل المجاني الذي أعدّه وزير الإعلام بعنوان "اعرف حقوقك في الصحة"، بهدف إعلام المواطن بحقوقه بأسلوب مبسَّط وسهل؛ كي يتمكّن من ممارسة هذه الحقوق، إلى جانب ما عليه من واجبات.

وقال ناصر الدين، في كلمته خلال المؤتمر الصحافي: "في كتابه "دليلك في الصحة"، لا يقدّم المؤلّف دليلًا طبيًا بالمعنى التقليدي، بل دليلًا إلى الحقوق الصحية، يبسّط المفاهيم القانونية ويقرّبها من الناس، ليدرك المواطن أنّ الصحة ليست خدمة تمنح، بل حق إنساني أصيل".

وأضاف: "لأنّ المؤلف يؤمن بأنّ المعرفة حق عام، قدّم كتابه مجانًا وللجميع، وشرّفني بأنْ وضعه بين يدي وزارة الصحة، كأنّه يشركني كما يحمّلني مسؤولية إضافية في حلمه بمشروع وطني للحقوق الصحية؛ وهو مشروع يمتد من صَوْن أبسط الحقوق إلى تحقيق الحق الشامل في البطاقة الصحية".

من جهته، قال مرقص إنّ "دليل حقوق المواطن في الصحة يأتي من ضمن سلسلة متكاملة لتعريف المواطن بحقوقه، ومن بينها مثلًا الاعتراض على الضريبة وحقوق المواطن في العمل".

وأشار إلى أنّ "الدليل يعرض كذلك واجبات المريض الصحية وواجباته تجاه الطبيب والمستشفى. ويتضمّن فصلًا يتعلّق بالطبيب نفسه: عمل الطبيب، واجباته، واجباته في حالات المرض المستعصي، المحظورات عليه، والمحظورات التي يحق له تخطيها في حالات الطوارئ، كيف يحفظ سر المهنة، أتعابه، وما عمل الطبيب الشرعي".

وتابع قائلًا: "في الدليل فصل عن المسؤولية الطبية: ما هي؟ ما خطأ الطبيب؟ متى يكون الطبيب ملزمًا تجاه المريض بتحقيق نتيجة؟ لأنّه عادة عند الطبيب موجب بذل العناية ومحاولة الشفاء ولكن الشفاء لله، إنّما هناك استثناء في هذه القاعدة في عدد من الحالات. وهناك أمثلة عن الحالات التي يكون فيها مسؤولًا عن أخطائه، وما العقوبات وما مسؤولية الطبيب المخدر؟ ومسؤولية طبيب التجميل وطبيب الأسنان والمستشفيات والمختبرات؟ كما أنّ الدليل يخصّص فصلًا لمهمات الممرض وكيف يحفظ سر المهنة ومتى يمنع من ممارستها وما هي العقوبات".

ولفت مرقص الانتباه إلى أنّ "الدليل يتضمّن فصلًا عن الدواء وكيفية تسعيره ومكافحة الغش وما العقوبات، وهل تُعتْبَر أصناف أدوية من المخدرات؟"، مشيرًا إلى أنّ "هناك لمحة عن التقديمات الصحية في لبنان". وذكر وزير الإعلام أنّ "الأجوبة تُقدَّم بطريقة مُبسَّطة وفي قالب سهل، برغم أنّها مأخوذة من القانون واجتهادات المحاكم وآراء استشارية متقدّمة".

