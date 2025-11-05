أعلن رئيس الحكومة؛ نواف سلام، عن أنّ "الحكومة أنجزت لائحة بمشاريع البُنى التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الجنوبية، وهي جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل المرتقب".

وقال سلام، خلال استقباله وفدًا من تجمّع أبناء البلديات الجنوبية الحدودية، الأربعاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 في السرايا الحكومية، إنّ "إعادة الإعمار تمثّل أولوية وطنية للحكومة برمّتها"، معلنًا عن أنّه سيقوم بزيارة جديدة إلى الجنوب "عند بدء تنفيذ هذه المشاريع"، آملًا بأنْ "يكون ذلك في أقرب وقت ممكن".

وأشار إلى أنّ "الحكومة لا تنتظر القرض الخارجي فحسب، بل تواصل العمل بجهودها الذاتية من خلال مشاريع تنفّذها الوزارات المعنية".

وعدّد سلام أبرز مشاريع الوزارات على النحو الآتي: "وزارة الشؤون الاجتماعية التي تواصل دعم أبناء الجنوب والعائدين عبر برنامج "أمان" وغيره من المشاريع الاجتماعية، وزارة الطاقة والمياه التي تبذل جهدًا كبيرًا لتحسين شبكات المياه والكهرباء في القرى الجنوبية، وزارة التربية والتعليم العالي التي تعمل على إعادة التلامذة إلى مدارسهم في المناطق الحدودية وترميم الأبنية المتضرّرة، وزارة الصحة العامة التي تشرف على إعادة تأهيل المستوصفات والمراكز الصحية، وزارة الزراعة التي تتابع برامج دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي من خلال قرض "البنك الدولي" GATE، ووزارة الأشغال التي أنجزت إصلاح قسم من شبكات الطرق وعالجت الردميات".

كما أكّد رئيس الحكومة، أنّه "سيدرس مع الوزارات المعنية لائحة المطالب التي تسلّمها من الوفد، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالعائلات التي ما زالت نازحة قسرًا عن قراها"، مشدّدًا على أنّ "الحكومة حريصة على تأمين عودة كريمة للعائلات التي ما زالت نازحة قسرًا عن قراها في أقرب وقت ممكن".

الكلمات المفتاحية