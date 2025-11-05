أعلنت ثلاث مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى، أن سلطات الاحتلال الصهيوني تعتقل حاليًا 9250 فلسطينيًا في سجونها، معظمهم من المعتقلين الإداريين (دون توجيه اتهامات)، بينهم 49 سيدة و350 طفلًا.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء 05 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عن كل من: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

وأوضح البيان أن هذه الإحصائيات تستند إلى معطيات صادرة عن إدارة السجون "الإسرائيلية" حتى الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأكد البيان أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني بات يتجاوز الـ9250 أسيرًا ومعتقلًا، غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين إداريًا، دون احتساب المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

وأوضحت المؤسسات الثلاث، أن عدد الأسرى المحكومين بلغ 1242 أسيرًا، في حين وصل عدد الأسيرات إلى 49، بينهن أسيرة واحدة من قطاع غزة.

وأضافت أن عدد الأطفال الأسرى بلغ 350 طفلًا أسيرًا، يُحتجزون في سجني عوفر ومجدو، فيما ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى 3368.

وأشارت إلى أن عدد المعتقلين المصنفين "مقاتلين غير شرعيين" بلغ 1205 أسرى، موضحة أن هذا التصنيف لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في معسكرات الاحتلال.

وأكدت المؤسسات إيَّاها في بيانها المشترك، أن هناك أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسورية، محتجزون في سجون الاحتلال.

