القسام تنشر "هذا هو المشهد الحقيقي"

2025-11-05 20:01
نشرت كتائب القسام مساء اليوم الأربعاء 05 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 مقطع فيديو تحت عنوان "هذا هو المشهد الحقيقي".

وتضمن المقطع مشاهد لعمليات استخراج جثث قتلى لجنود الاحتلال كانت تحتجزهم كتائب القسام تخللها عمليات تمويه تجنبًا لاستهدافها من قبل طيران العدو الصهيوني، كاشفة بذلك حقيقة المشاهد التي بثتها طائرة "إسرائيلية" مُسيّرة لعملية انتشال جثث الأسرى القتلى قبل أيام في قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام في الفيديو الذي نشرته عبر تطبيق تليغرام، والذي حمل عنوان "هذا هو المشهد الحقيقي"، الأساليب الخادعة التي اعتمدتها المقاومة خلال عمليات استخراج الجثث بهدف تضليل الاحتلال وحرمانه من المعلومات الحقيقية والدقيقة عن مواقع هذه العمليات.

وبيّنت القسام أن التسجيل الذي بثه الاحتلال "الإسرائيلي" لعملية استخراج إحدى الجثث كان في الواقع عملية تضليل أمني نفذتها أجهزة أمن المقاومة، وأن هذا التضليل نجح في خداع العدو الذي حاول استغلاله لاحقاً بهدف تشويه صورة المقاومة وسمعتها.

وأكدت كتائب القسام أن تعاملها مع الأسرى وجثث القتلى يستند إلى "أخلاق مقاومتنا النبيلة وتعاليم ديننا الحنيف"، مؤكدة أن هذه القيم والمبادئ الإنسانية الرفيعة "لا تستوعبها عقول النازيين ومصاصي الدماء" في إشارة إلى قيادة الاحتلال "الإسرائيلي".
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة كتائب القسام الأسرى والمعتقلون قطاع غزة العدو الصهيوني
