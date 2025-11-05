خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي بوتين يهدد باستئناف التجارب النووية الروسية إذا قامت واشنطن بذلك

فلسطين

حماس: مشاريع الاستيطان الجديدة في القدس جزء من مخطط
فلسطين

حماس: مشاريع الاستيطان الجديدة في القدس جزء من مخطط "القدس الكبرى" 

2025-11-05 20:41
93

أكدت حركة حماس،  أن مشاريع الاستيطان الجديدة التي تطرحها سلطات الاحتلال الصهيوني لبناء وحدات استيطانية جديدة هي جزء من مخطط صهيوني يهدف إلى إنشاء ما يسمى بـ"القدس الكبرى"؛ بغية طمس هوية المدينة المقدسة.

وأوضح مسؤول مكتب شؤون القدس في حركة حماس؛ هارون ناصر الدين، أن طرح سلطات الاحتلال مناقصتين جديدتين لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "آم – جعفات بنيامين" الواقعة في شمال شرق القدس المحتلة، "يأتي في إطار سباقٍ محمومٍ لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض، وتوسيع دائرة التهويد والضمّ في محيط المدينة المقدسة". 

وأكد ناصر الدين أن "هذه المشاريع الاستيطانية التي تستهدف المناطق الشمالية الشرقية للقدس، تندرج ضمن المخطط الأخطر لما يُسمى "القدس الكبرى"، والذي تسعى حكومة الاحتلال الإرهابية من خلاله إلى فصل المدينة عن امتدادها الفلسطيني، وابتلاع المزيد من الأراضي لصالح مزيد من الاستيطان والتهويد الممنهج". 

وأشار إلى أن هذه القرارات تتزامن مع تصعيدٍ ميداني في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وتشديدٍ متواصلٍ للحصار والتضييق على المقدسيين عبر الاعتقالات والإبعادات وهدم المنازل، في محاولة لترهيبهم ودفعهم إلى الرحيل القسري عن مدينتهم. 

وشدّد ناصر الدين على أن هذه المخططات الإجرامية لن تفلح في تغيير هوية القدس، ولن ينجح الاحتلال الفاشي في فرض الضمّ والتهجير والتهويد، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني المرابط سيبقى صامدًا على أرضه ومدينته، ويدافع عنها بكل الوسائل المتاحة مهما بلغت شدة العدوان ومحاولات التهويد. 

ودعا ناصر الدين الأمة العربية والإسلامية، حكوماتٍ وشعوبًا، إلى "تحمّل المسؤولية الدينية والتاريخية في حماية المدينة المقدسة وأولى القبلتين وثالث الحرمين من خطر التهويد، بكل السبل الممكنة، وإلى دعم صمود المقدسيين حتى يظلوا شوكة في حلق الاحتلال ومخططاته الاستيطانية".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني القدس المحتلة المستوطنات الصهيونية الاستيطان
إقرأ المزيد
المزيد
القسام سلمت جثة أسير صهيوني والصحة الفلسطينية أعلنت استلام 15 جثة
القسام سلمت جثة أسير صهيوني والصحة الفلسطينية أعلنت استلام 15 جثة
فلسطين منذ ساعتين
حماس: مشاريع الاستيطان الجديدة في القدس جزء من مخطط
حماس: مشاريع الاستيطان الجديدة في القدس جزء من مخطط "القدس الكبرى" 
فلسطين منذ 3 ساعات
القسام تنشر
القسام تنشر "هذا هو المشهد الحقيقي"
فلسطين منذ 4 ساعات
أكثر من 9250 معتقلًا فلسطينيًّا في سجون الاحتلال
أكثر من 9250 معتقلًا فلسطينيًّا في سجون الاحتلال
فلسطين منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
نتنياهو يدفع نحو إقرار قانون الإعفاء من التجنيد لتثبيت ائتلافه الحكومي
نتنياهو يدفع نحو إقرار قانون الإعفاء من التجنيد لتثبيت ائتلافه الحكومي
عين على العدو منذ ساعتين
القسام سلمت جثة أسير صهيوني والصحة الفلسطينية أعلنت استلام 15 جثة
القسام سلمت جثة أسير صهيوني والصحة الفلسطينية أعلنت استلام 15 جثة
فلسطين منذ ساعتين
حماس: مشاريع الاستيطان الجديدة في القدس جزء من مخطط
حماس: مشاريع الاستيطان الجديدة في القدس جزء من مخطط "القدس الكبرى" 
فلسطين منذ 3 ساعات
القسام تنشر
القسام تنشر "هذا هو المشهد الحقيقي"
فلسطين منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة