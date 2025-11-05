خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القسام سلمت جثة أسير صهيوني والصحة الفلسطينية أعلنت استلام 15 جثة
2025-11-05 22:00
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثة أحد جنود الاحتلال الأسرى بعد انتشالها اليوم الأربعاء 05 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 في قطاع غزّة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنها تسلمت 15 جثة لشهداء فلسطينيين.

وقالت القسام في بيان مقتضب، إن عملية التسليم تمت عند الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت غزّة، وذلك ضمن إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى.

وأوضحت القسام، أن الجثة التي جرى تسليمها اليوم تم العثور عليها بحي الشجاعية الواقع في شرق مدينة غزّة، بعد عملية بحث وحفر داخل الخط الأصفر؛ أي في المناطق التي تحتلها القوات "الإسرائيلية".

وفي سياق متصل أعلن مصدر مطلع في حركة حماس، أنه "تم العثور على عدد من جثث الشهداء الفلسطينيين تحت الأنقاض، إلى جانب رفات الأسير "الإسرائيلي"".

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها تسلمت جثة الأسير "الإسرائيلي" من كتائب القسام في قطاع غزة.

بدوره، أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال؛ بنيامين نتنياهو، استلام جثة أحد الأسرى "الإسرائيليين"، لدى كتائب القسام عبر الصليب الأحمر.

وأوضح المكتب في بيان، أن قوة من جيش الاحتلال وجهاز الشاباك تسلما الجثة داخل قطاع غزة، مضيفًا أن الرفات ستُنقل إلى معهد الطب الشرعي للتعرّف على هوية صاحبها.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أفرجت المقاومة عن الأسرى "الإسرائيليين" العشرين الأحياء، وجثث 21 أسيرًا صهيونيًّا من أصل 28 كانوا أسرى لدى حماس.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزّة، عن استلام 15 جثمانًا لشهداء أفرج الاحتلال "الإسرائيلي" عنهم، بواسطة منظمة الصليب الأحمر الدولي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 285 جثمانًا.

ووصلت جثامين الشهداء عبر سيارات الصليب الأحمر ضمن الدفعة التاسعة التي ينقلها الصليب إلى قطاع غزّة.

وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب اليوم، إنه تمّ التعرف على 84 جثمانًا من أصل 285 جثمانًا، من الجثامين المفرج عنها حتّى الآن.

وأكدت الوزارة، أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.

فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني الأسرى كتائب القسام قطاع غزة
