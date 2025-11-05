ذكرت القناة الـ"12" الإسرائيلية أنّ رئيس حكومة الاحتلال؛ بنيامين نتنياهو، أصدر توجيهات بالمضي قدماً في قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، في خطوة تهدف إلى تمريره خلال الأسابيع المقبلة وتحصين الائتلاف الحكومي المهدَّد بالتفكك.

وبحسب القناة، فإنّ الهدف من هذا التحرك هو ضمان بقاء الائتلاف الحاكم حتى شهر أيلول/سبتمبر من العام المقبل، في ظلّ الخلافات المتصاعدة بين مكوّناته السياسية والدينية.

لكنَّ مسؤولين سياسيين "إسرائيليين" قدّروا أنّ حجم المعارضة الجماهيرية والسياسية للقانون، ولا سيما داخل الجيش والأحزاب العلمانية، قد يدفع نتنياهو إلى تعديل موقفه أو تأجيل إقراره.

ويثير مشروع القانون جدلاً واسعاً في الأوساط "الإسرائيلية"؛ إذ يُنظر إليه كمحاولة لإرضاء الأحزاب الدينية التي تطالب بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية، في وقتٍ تتزايد فيه الانتقادات الداخلية بشأن تراجع المساواة في "تقاسم الأعباء" داخل "المجتمع الإسرائيلي".

