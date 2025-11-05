خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي واشنطن أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية

عين على العدو

نتنياهو يدفع نحو إقرار قانون الإعفاء من التجنيد لتثبيت ائتلافه الحكومي
عين على العدو

نتنياهو يدفع نحو إقرار قانون الإعفاء من التجنيد لتثبيت ائتلافه الحكومي

2025-11-05 22:05
إعلام العدو: نتنياهو يمضي في قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لتثبيت ائتلافه الحكومي رغم المعارضة الواسعة
68

ذكرت القناة الـ"12" الإسرائيلية أنّ رئيس حكومة الاحتلال؛ بنيامين نتنياهو، أصدر توجيهات بالمضي قدماً في قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، في خطوة تهدف إلى تمريره خلال الأسابيع المقبلة وتحصين الائتلاف الحكومي المهدَّد بالتفكك.

وبحسب القناة، فإنّ الهدف من هذا التحرك هو ضمان بقاء الائتلاف الحاكم حتى شهر أيلول/سبتمبر من العام المقبل، في ظلّ الخلافات المتصاعدة بين مكوّناته السياسية والدينية.

لكنَّ مسؤولين سياسيين "إسرائيليين" قدّروا أنّ حجم المعارضة الجماهيرية والسياسية للقانون، ولا سيما داخل الجيش والأحزاب العلمانية، قد يدفع نتنياهو إلى تعديل موقفه أو تأجيل إقراره.

ويثير مشروع القانون جدلاً واسعاً في الأوساط "الإسرائيلية"؛ إذ يُنظر إليه كمحاولة لإرضاء الأحزاب الدينية التي تطالب بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية، في وقتٍ تتزايد فيه الانتقادات الداخلية بشأن تراجع المساواة في "تقاسم الأعباء" داخل "المجتمع الإسرائيلي".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الحريديم
إقرأ المزيد
المزيد
نتنياهو يدفع نحو إقرار قانون الإعفاء من التجنيد لتثبيت ائتلافه الحكومي
نتنياهو يدفع نحو إقرار قانون الإعفاء من التجنيد لتثبيت ائتلافه الحكومي
عين على العدو منذ ساعتين
ذراع استخبارية أميركية طويلة في قلب الأراضي المحتلة
ذراع استخبارية أميركية طويلة في قلب الأراضي المحتلة
عين على العدو منذ 10 ساعات
سموتريتش يعرض موازنة 2026: تكلفة الحرب نحو 250 مليار شيكل
سموتريتش يعرض موازنة 2026: تكلفة الحرب نحو 250 مليار شيكل
عين على العدو منذ 11 ساعة
دبلوماسي صهيوني: الأرض تهتز تحت ترامب وعلى
دبلوماسي صهيوني: الأرض تهتز تحت ترامب وعلى "إسرائيل" أن تقلق
عين على العدو منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
نتنياهو يدفع نحو إقرار قانون الإعفاء من التجنيد لتثبيت ائتلافه الحكومي
نتنياهو يدفع نحو إقرار قانون الإعفاء من التجنيد لتثبيت ائتلافه الحكومي
عين على العدو منذ ساعتين
القسام سلمت جثة أسير صهيوني والصحة الفلسطينية أعلنت استلام 15 جثة
القسام سلمت جثة أسير صهيوني والصحة الفلسطينية أعلنت استلام 15 جثة
فلسطين منذ ساعتين
حماس: مشاريع الاستيطان الجديدة في القدس جزء من مخطط
حماس: مشاريع الاستيطان الجديدة في القدس جزء من مخطط "القدس الكبرى" 
فلسطين منذ 3 ساعات
أكثر من 9250 معتقلًا فلسطينيًّا في سجون الاحتلال
أكثر من 9250 معتقلًا فلسطينيًّا في سجون الاحتلال
فلسطين منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة