أعلنت وحدة الفضاء الثلاثون في قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا، أن الولايات المتحدة الأميركية، أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات غير مسلح قادر على حمل رؤوس نووية.

وذكر موقع القاعدة الإلكتروني الآتي: "أجرت قيادة الاستهداف العالمي التابعة لسلاح الجو الأميركي، تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات غير مسلح من طراز "مينيوتمان 3" في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025".

ووصف البيان الإطلاق بأنه روتيني، وقيل إنه جزء من اختبارات الجاهزية والدقة الدورية لنظام صواريخ "مينيوتمان 3" الذي يعمل في الخدمة الأميركية منذ أكثر من نصف قرن.

وأردف البيان: "حلق الصاروخ لمسافة تقارب 4200 ميل ووصل إلى هدفه؛ جزيرة كواجالين المرجانية".

وكانت قيادة الجناح الـ30 للقوات الفضائية الأميركية، المتمركزة في قاعدة "فاندنبرغ" الجوية في كاليفورنيا، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأميركية ستجري اختبار إطلاق تجريبي لصاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية.

وجاء في بيان صحفي صادر عن القاعدة: "عملية الإطلاق التجريبي العملياتي لصاروخ من طراز "مينيوتمان 3" باليستي عابر للقارات غير مسلح، من مقر قيادة الضربات العالمية للقوات الجوية الأميركية، مقررة يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في الفترة ما بين الساعة 23:01 والساعة 05:01 بالتوقيت المحلي لمنطقة المحيط الهادئ، وذلك في الجزء الشمالي من القاعدة".

موسكو: واشنطن أبلغتنا بالتجربة

وفي السياق أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية؛ دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأميركية أبلغت روسيا بإجراء تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "مينيوتمان 3".

وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال عمّا إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية أبلغت روسيا بشأن إطلاق صاروخ مينيوتمان 3: "بالتأكيد".

وأوضح بيسكوف أن الوضع العالمي الراهن يؤكد صحة قرارات تحديث نظام الثالوث النووي الروسي، وقال: "لقد بذلت جهود كبيرة لضمان أمننا بشكل موثوق. ويؤكد الوضع الراهن ضرورة ضمان أمننا بشكل موثوق، وصحة القرارات التي اتّخذت منذ فترة طويلة".

وتابع بيسكوف: "موقف الرئيس بوتين واضح تمامًا، ولا يقبل أي لبس. نحن ملتزمون بتعهداتنا بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".

وأضاف بيسكوف: "نحن لا نشارك في سباق تسلح. نحن نطور أنظمة أسلحتنا وأنظمة إيصالها، وهذا جهد مخطّط له، لا علاقة له بالوضع الراهن".

وتابع بيسكوف: "لا يوجد موعد نهائي لمقترحات مجلس الأمن الروسي بشأن البدء المحتمل في العمل على إعداد التجارب النووية".

وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع المحيط بتصريحات ترامب بشأن التجارب النووية الأميركية بأنه قضية خطيرة.

وأمر بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي وزارتي الخارجية والدفاع والأجهزة الخاصة والهيئات المدنية الروسية ذات الصلة ببذل كلّ ما في وسعها لجمع معلومات إضافية حول التجارب النووية الأميركية، وتحليلها على مستوى مجلس الأمن، وتقديم مقترحات منسقة بشأن إمكانية بدء العمل للتحضير للتجارب النووية الروسية.

