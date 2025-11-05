خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

واشنطن تطرح في مجلس الأمن مشروع قرار لتشكيل حكم انتقالي وقوة دولية في غزّة
عربي ودولي

واشنطن تطرح في مجلس الأمن مشروع قرار لتشكيل حكم انتقالي وقوة دولية في غزّة

2025-11-05 22:33
واشنطن تطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لدعم خطة ترامب حول غزة وتشكيل هيئة حكم انتقالية وقوة دولية للاستقرار
قال مسؤول أميركي، في حديث خاص لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء (5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، إنّ واشنطن ستشارك مشروع قرار بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب لـ "السلام في قطاع غزّة" مع الأعضاء الـ 10 المنتخبين في مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم.

وأضاف المسؤول أن ممثلين لمصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات سينضمون إلى الولايات المتحدة، "مما يسلط الضوء على الدعم الإقليمي" للخطة.

وأظهر النص، وفقًا لـ "رويترز"، أن الولايات المتحدة صاغت مشروع قرار للمجلس التابع للأمم المتحدة من شأنه الموافقة على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزّة، وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع.

كما ويسمح النص، المكون من صفحتين، لمجلس إدارة الحكم الانتقالي بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزّة، يمكنها "استخدام كلّ التدابير اللازمة"، في إشارة إلى القوّة، لتنفيذ اختصاصها.

ويحتاج القرار إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو)، ليتسنى اعتماده.

وكانت "إسرائيل" وحركة حماس اتفقتا قبل شهر على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن غزّة، وهدفها وقف إطلاق النار، والاتفاق على إطلاق سراح الأسرى.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية غزة دونالد ترامب مجلس الامن
"إسرائيل" تواجه واقعًا جديدًا: اقتصاد هش بعد "طوفان الأقصى"
مقالات منذ 9 ساعات
