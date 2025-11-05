خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2025-11-05 22:38
منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل 404 حالات إصابة بشرية مؤكدة بحمى الوادي المتصدع، بينها 42 حالة وفاة.
70

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء (5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، تسجيل "404 حالات إصابة بشرية مؤكدة بحمى الوادي المتصدع، بينها 42 حالة وفاة".

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أنّ حالات الإصابة تم تسجيلها في الفترة ما بين 20 أيلول/سبتمبر و30 تشرين الأول/أكتوبر، وفقًا لما أعلنته السلطات الصحية الوطنية في موريتانيا والسنغال.

وكانت المنظمة الدولية حذّرت، في وقت سابق، من انتشار المرض في موريتانيا والسنغال، قائلة إن "حمى الوادي المتصدّع في موريتانيا في تزايد مستمر حيث تواصل وزارة الصحة الموريتانية الإبلاغ عن إصابات جديدة بالمرض" في مختلف أنحاء البلاد.

ووفقًا لآخر تحديث صادر عن المنظمة، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة منذ بداية العام 176 حالة بشرية، من بينها 42 حالة مؤكدة مخبرية و134 حالة مشتبهًا فيها، في ما تم تسجيل 14 وفاة، أي بنسبة تُقدّر بنحو 7.95%.

وفي السنغال، أعلنت وزارة الصحة الوطنية تسجيل 331 حالة مؤكدة و28 وفاة، وفق بيان نُشر الثلاثاء، حيث شمل الوباء 8 مناطق، من بينها سانت لويس (269 حالة)، وماتام (19)، ولوغا (17)، وفاتيـك (10)، وداكار (5)، وكولخ (8)، وتييس (1)، وتامباكوندا (1)، في ما تماثل 246 مريضًا للشفاء.

يذكر أن حمى الوادي المتصدّع تعد مرضًا فيروسيًا حيواني المنشأ يصيب الحيوانات لكنّه قد ينتقل إلى البشر عبر ملامسة دماء أو أعضاء الحيوانات المصابة، كما يمكن أن ينتقل عن طريق لدغات البعوض.

الكلمات المفتاحية
افريقيا وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية موريتانيا السنغال
