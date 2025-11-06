أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي أن: "الحديث عن هزيمة المقاومة ليس سوى جزء من حملة تضليل تهدف إلى ضرب إرادة الناس وثقتهم بخيار المقاومة"، مشددًا على أن: "العدو "الإسرائيلي" على الرغم من حشده خمس فرق عسكرية، تضم نحو 75 ألف جندي على الحدود اللبنانية، فشل في تحقيق هدفه المعلن بالقضاء على المقاومة، ولم يتمكن من احتلال بلدة واحدة أو التثبيت فيها".

وخلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد السعيد حسن حامد غيث في بلدة صير الغربية بحضور شخصيات وفعاليات وأهالي البلدة، أشار جشي إلى أنّ: "العدو امتلك تفوقًا تقنيًا كبيرًا، واستطاع توجيه ضربة موجعة في ملف الاتصالات، إلا أنه فوجئ بثبات المقاومين وصلابتهم في الميدان"، لافتًا إلى أن: "وزير الحرب "الإسرائيلي" يوآف غالانت نفسه أقرّ بأن الجيش "الإسرائيلي" قوي، لكن طريقة قتال حزب الله تستحق الاحترام".

وأضاف جشي: "المقاومة ليست مجرد سلاح، بل إرادة وإيمان وعزم، فالسلاح تصنعه الإرادة، والمقاومون يقاتلون بروحهم قبل عتادهم كما قال القائد الشهيد عماد مغنية"، معتبرًا أن: "الدعوات لتسليم السلاح بحجة أنه لم يعد نافعًا هي ادعاءات باطلة، لأن مهمة المقاومة ليست منع الاعتداء بل إفشال أهداف العدو ومنعه من فرض شروطه".

وختم جشي مؤكدًا أن: "كلفة المواجهة، مهما كانت عالية، تبقى أقل بكثير من كلفة الاستسلام، لأننا في المواجهة نحافظ على كرامتنا وأرضنا وقيمنا، أما في الاستسلام نفقد كل شيء".

