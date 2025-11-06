في اليوم الـ26 من اتفاق وقف الحرب، تواصل "إسرائيل" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، حيث سمع دوي انفجارات عنفية في المناطق الشرقية لمدينة غزّة.

وأطلقت المدفعية "الإسرائيلية" عدة قذائف باتجاه المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع. واستشهد فلسطيني بنيران الجيش "الإسرائيلي" بمنطقة الحصيدة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزّة.

وأغارت طائرات "إسرائيلية" بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في ساعة متاخرة من الليل الماضي، جثة جندي صهيوني كانت تحت أنقاض منزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وأعلن الصليب الأحمر نقل الجثمان وهو الثاني خلال 24 ساعة ليرتفع عدد الجثامين منذ وقف إطلاق النار إلى 22.

هذا؛ وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 68875 شهيدًا 170679 مصابًا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومنذ وقف إطلاق النار، في 11 تشرين الأول/اكتوبر المنصرم، قتل الجيش "الإسرائيلي" 241 مواطنًا وأصاب 609 آخرين، فيما جرى انتشال 513 جثمانًا من الشهداء.

