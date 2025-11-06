أُحيلت الشكوى المقدّمة من المحامية مي الخنساء، بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر 2025، ضدّ كلّ من: مي أنطوان شدياق، بولا يعقوبيان، أنطوان زهرا وشارل جبور، إلى المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب، وسُجلت في قلم النيابة العامة التمييزية تحت الرقم 2732.

تتضمن الشكوى اتهامات بجرائم تتعلق بالإساءة إلى الدين الإسلامي والطائفة الشيعية والمسّ بالشعور الديني وإشعال الفتنة وممارسة الإرهاب النفسي. هذا إضافة إلى إنشاء جمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاجتماعي والنيل من الوحدة الوطنية، وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة والتحريض على القتال بين أبناء الوطن، والإساءة إلى دولة إيران ومسؤوليها، فضلًا عن مخالفة الدستور اللبناني والقوانين الدولية.

