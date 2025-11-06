خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
المقال التالي يوميات أولي البأس | 06 تشرين الثاني 2024

خاص العهد

خاص العهد

2025-11-06 11:12
إحالة شكوى بتهم الإساءة الدينية والتحريض إلى النيابة العامة التمييزية في لبنان
149

أُحيلت الشكوى المقدّمة من المحامية مي الخنساء، بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر 2025، ضدّ كلّ من: مي أنطوان شدياق، بولا يعقوبيان، أنطوان زهرا وشارل جبور، إلى المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب، وسُجلت في قلم النيابة العامة التمييزية تحت الرقم 2732.

تتضمن الشكوى اتهامات بجرائم تتعلق بالإساءة إلى الدين الإسلامي والطائفة الشيعية والمسّ بالشعور الديني وإشعال الفتنة وممارسة الإرهاب النفسي. هذا إضافة إلى إنشاء جمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاجتماعي والنيل من الوحدة الوطنية، وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة والتحريض على القتال بين أبناء الوطن، والإساءة إلى دولة إيران ومسؤوليها، فضلًا عن مخالفة الدستور اللبناني والقوانين الدولية.

