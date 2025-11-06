شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس (6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من المواطنين الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم أسرى محررون، فيما حولت أحد منازل المواطنين في شمال رام الله إلى مركز تحقيق ميداني.

في مدينة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في المحافظة، واعتقلت أسيرًا محررًا من ضاحية اكتابا، وشابًا من مخيم نور شمس.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة بيتونيا غرب رام الله، كما اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب المحافظة، وداهمت منزل أسير محررٍ واحتجزته مع عائلته، وحوّلت المنزل إلى مركز تحقيق ميداني، حيث حققت مع عشرات الشبان والأسرى المحررين من البلدة ودير غسانة قبل أن يُفرج عن عدد منهم، وتُعتقل مجموعة أخرى لمّا تُعرف هوياتهم بعد.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت فتىً من بلدة الرام وشابين من بلدة بدو. وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا فلسطينيًا من مخيم عايدة، وآخر من منطقة الكركفة. كما اقتحمت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وقرية ارطاس جنوبًا من دون تسجيل اعتقالات.

تأتي هذه الاعتقالات في إطار سياسة الاحتلال اليومية الرامية إلى ترهيب المواطنين، وتكثيف المداهمات الليلية في مدن الضفة الغربية والقدس وبلداتها المحتلة.

