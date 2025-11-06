خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ضمن خروقات العدو الصهيوني شبه اليومية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أغار الطيران الحربي "الإسرائيلي" على المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية - حي الوادي، مستهدفًا منطقة مفتوحة.

وهرعت إلى المكان المستهدف سيارات الإسعاف، فيما سُجلت حالة هلع وخوف لدى الطلاب في مدارس معركة والعباسية وطورا وصور، جراء الغارة.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو "الإسرائيلي" على بلدة طورا قضاء صور، أدت في حصيلة أولية، إلى استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة مواطن آخرين بجروح.

ومنذ صباح اليوم الخميس (6 تشرين الأول 2025)، خرقت طائرات العدو المُسيرة الأجواء اللبنانية، وحلّقت على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وصولًا إلى عرمون وخلدة.

كما شهدت أجواء منطقة صور تحليقًا كثيفًا للطيران المُسيّر.

وحلّق طيران العدو الحربي في أجواء الهرمل وقرى البقاع الشمالي.

هذا وألقت مُسيّرة صهيونية قنبلة على شاطئ رأس الناقورة.

