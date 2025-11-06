في أجواء ولادة السيدة زينب (ع)، أحيت الهيئات النسائية في البقاع المناسبة المباركة بسلسلة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي شملت مختلف البلدات، وأضفت أجواءً من النور والإيمان في أوساط المشاركات.

في بلدة حارة الفيكاني، أُقيم احتفال مميز تضمّن كلمة بصوت الشهيد القائد السيد حسن نصر الله وكلمة لفرقة جنود الحوراء، إضافةً إلى تكريم الممرضات والأخوات اللواتي ارتدين العباءة الزينبية، تعبيرًا عن التزامهن بنهج السيدة زينب (ع).

أما في بلدة الخضر، فشهد الاحتفال حضور نحو 300 أخت، وتخلله كلمة توجيهية للشيخ مهدي الشيخ وتوزيع الهدايا والحلوى على الحاضرات، إلى جانب درس ثقافي عن سيرة السيدة زينب (ع) ومواقفها البطولية.

وفي بلدة عين كفرزبد، نُظّم احتفال حضرته 52 أختًا، تخلله كلمة للمثقفة فاطمة الساحلي وتواشيح دينية مؤثرة، كما قامت الأخوات بزيارة مركز الهيئة الصحية لتكريم الممرضات تقديرًا لعطائهن.

كما أحيت بلدة سرعين الفوقا المناسبة بدرس ثقافي ألقته المثقفة أمل شومان، تلاه مجلس زيارة للسيدة زينب (ع)، فيما نظّمت بلدة الحلانية احتفالًا حضرته أكثر من مئة أخت، وتخلله كلمة للدكتورة ميادة العريبي، إضافة إلى تكريم حافظات القرآن الكريم والممرضات.

وفي بلدتي جنتا ويحفوفا، ألقت الباحثة الحاجة ناهدة زين الدين محاضرة عن عظمة الحوراء زينب (ع) ودورها الريادي في حفظ مسار الولاية، وسط تفاعل مميز من الحاضرات.

كما أقامت بلدة علي النهري احتفالًا خاصًا لفرقة جنود الحوراء تضمّن قراءة خطبة السيدة زينب (ع) ومحاضرة للسيد جواد مهدي عن صبرها وثباتها.

وفي بلدة الناصرية، نُظّمت محاضرة للباحثة ناهدة زين الدين، أعقبتها حملة توزيع حصص غذائية على العوائل المتعففة في أجواء من التكافل والمحبة.

أما في بلدة النبي شيت – غربي، فأقيمت ورشة تفاعلية ومحاضرة صحية توعوية قدّمتها الأخصائية زهراء درويش، تناولت فيها أهمية الرعاية الصحية للنساء.

وفي بلدة رياق، احتضنت حسينية الإمام علي (ع) احتفالًا حاشدًا تخلله كلمة للشيخ حسين غريب وتواشيح دينية عطرة، فيما شهدت بلدة السفري لقاءً حواريًا مع الحاجة ناهدة زين الدين عن الرسالة الزينبية في واقعنا المعاصر.

بدورها، أحيت بلدة النبي شيت – شرقي المناسبة برحلة دينية إلى مقامي السيدتين خولة وصفية (ع)، تخللتها مبادرة خيرية شملت توزيع مساعدات مالية وملابس لأربع عوائل متعففة.

وفي بلدة ميسلون، أُقيمت محاضرة وتكريم لخريجات دورة السيدة الزهراء (ع)، فيما شهدت بلدة الخريبة احتفالًا تضمن مولدًا نبويًا وتكريم أخت حافظة لخطبة السيدة زينب (ع).

تجلّت، في هذه الأنشطة، محبة السيدة الحوراء زينب (ع) وعظمة نهجها، فكانت مناسبةً جامعةً بين العبادة والعطاء وبين الإحياء المعرفي والتكافل الاجتماعي، في لوحة روحانية تجسد عمق الولاء والإيمان.

