خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي مصر تحذّر: الفلسطينيون لن يقبلوا بقوة أجنبية بديلة عن الاحتلال تتولى أمن غزة

فلسطين

استشهاد مسنّة وفتى باعتداءات الاحتلال في رام الله وجنين
فلسطين

استشهاد مسنّة وفتى باعتداءات الاحتلال في رام الله وجنين

2025-11-06 13:55
32

استشهدت مسنة وفتى اليوم الخميس (6 تشرين الثاني 2025)، في اعتداءين منفصلين لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة الغربية المحتلة.

واستشهدت المسنة الفلسطينية الحاجة هنية حنون "أم عماد"، بعد اقتحام قوات الاحتلال منزلها والاعتداء على أفراد عائلتها، واعتقال حفيدها، في بلدة المزرعة الغربية، شمال غرب مدينة رام الله.

كما استشهد فتى فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اقتحامها بلدة اليامون غرب جنين، واحتجزت جثمانه.

ووفق شهود عيان، أطلق جنود الاحتلال النار على الفتى بشكل مباشر وأصابوه بأربع رصاصات، ثم اقتربوا منه واعتقلوه وهو ينزف، مانعين طواقم الإسعاف من الوصول إليه، ما أدى إلى استشهاده في المكان.

ووصف شهود عيان ما جرى بأنه إعدام ميداني متعمد، يأتي في سياق التصعيد المتواصل ضد بلدات وقرى محافظة جنين التي تتعرض لاقتحامات وعمليات اغتيال واعتقال شبه يومية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة وانتشرت بكثافة في شوارعها، ونشرت قناصة على أسطح عدد من البنايات، حيث أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه الشبان.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة رام الله جنين
إقرأ المزيد
المزيد
استشهاد مسنّة وفتى باعتداءات الاحتلال في رام الله وجنين
استشهاد مسنّة وفتى باعتداءات الاحتلال في رام الله وجنين
فلسطين منذ 42 دقيقة
الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس المحتلتين
الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس المحتلتين
فلسطين منذ ساعتين
العدو الصهيوني يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة بقصف مدفعي مكثف
العدو الصهيوني يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة بقصف مدفعي مكثف
فلسطين منذ 4 ساعات
القسام سلمت جثة أسير صهيوني والصحة الفلسطينية أعلنت استلام 15 جثة
القسام سلمت جثة أسير صهيوني والصحة الفلسطينية أعلنت استلام 15 جثة
فلسطين منذ 16 ساعة
مقالات مرتبطة
استشهاد مسنّة وفتى باعتداءات الاحتلال في رام الله وجنين
استشهاد مسنّة وفتى باعتداءات الاحتلال في رام الله وجنين
فلسطين منذ 42 دقيقة
العدو الصهيوني يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة بقصف مدفعي مكثف
العدو الصهيوني يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة بقصف مدفعي مكثف
فلسطين منذ 4 ساعات
إنذار نيويورك:
إنذار نيويورك: "إسرائيل" لم تعُد "البقرة المقدّسة"
مقالات مختارة منذ 7 ساعات
القسام سلمت جثة أسير صهيوني والصحة الفلسطينية أعلنت استلام 15 جثة
القسام سلمت جثة أسير صهيوني والصحة الفلسطينية أعلنت استلام 15 جثة
فلسطين منذ 16 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة