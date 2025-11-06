أفادت وكالة "رويترز" بأن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) المملوكة للدولة العراقية ستطرح أكثر من 6 ملايين طن من زيت الوقود عالي الكبريت بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2026، من خلال 3 مناقصات بأحجام متفاوتة.

وأشارت الوكالة إلى أنّه من المتوقع أن تسهم هذه المناقصات في زيادة المعروض العالمي من زيت الوقود، مما قد يحد من الفروقات السعرية في الأسواق الآسيوية، التي كانت تتداول بخصومات منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر.

الكلمات المفتاحية