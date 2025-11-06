خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
"رويترز": سومو العراقية تستعد لطرح أكثر من 6 ملايين طن من زيت الوقود

2025-11-06 14:01
العراق يطرح أكثر من 6 ملايين طن من زيت الوقود عالي الكبريت في ثلاث مناقصات خلال النصف الأول من 2026
أفادت وكالة "رويترز" بأن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) المملوكة للدولة العراقية ستطرح أكثر من 6 ملايين طن من زيت الوقود عالي الكبريت بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2026، من خلال 3 مناقصات بأحجام متفاوتة.

وأشارت الوكالة إلى أنّه من المتوقع أن تسهم هذه المناقصات في زيادة المعروض العالمي من زيت الوقود، مما قد يحد من الفروقات السعرية في الأسواق الآسيوية، التي كانت تتداول بخصومات منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر.

الكلمات المفتاحية
العراق النفط
