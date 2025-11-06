خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي القطراني تُحيي الذكرى السنوية الأولى لسيد شهداء الأمة السيد الهاشمي وشهداء أولي البأس

عربي ودولي

روسيا: الغرب يُخطّط لاتهام موسكو بحادث محتمل في محطة زاباروجيا النووية
عربي ودولي

روسيا: الغرب يُخطّط لاتهام موسكو بحادث محتمل في محطة زاباروجيا النووية

2025-11-06 14:31
الاستخبارات الروسية: الغرب يستعد لعمل تخريبي في محطة زاباروجيا النووية وتحميلنا مسؤوليته
80

اتهم جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، الغرب، بالاستعداد لـ"إلقاء مسؤولية حادث محتمل في محطة زاباروجيا للطاقة النووية على روسيا".

وأكّد الجهاز في بيان، الخميس (6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، أنّ "الغرب الجماعي مستعد لقتل مواطنيه من أجل إلصاق جرائم نظام كييف بروسيا، وتبرير جهوده في تأجيج الحرب".

وأشار جهاز الاستخبارات إلى أن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف "الناتو" تدعو كييف إلى إيجاد سبل عاجلة لعكس المسار السلبي للصراع في أوكرانيا والصورة السلبية عنه في الغرب.

وأضاف البيان: "الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق هذا الهدف هي القيام بعمل تخريبي كبير، يسفر عن سقوط ضحايا بين الأوكرانيين وسكان دول الاتحاد الأوروبي، على غرار مأساة طائرة الخطوط الجوية الماليزية عام 2014".

وأوضح أنّه "تُجرى دراسة خيار تخريب محطة زاباروجيا للطاقة النووية، والتسبب في انصهار قلب مفاعلها النووي، وقامت منظمة تشاتام هاوس البريطانية غير الحكومية بالفعل بحساب عواقب أي حادث".

وأردف جهاز الاستخبارات الروسي: "أظهرت بيانات من نمذجة حاسوبية، أنّه بالنظر إلى أنماط الرياح وحركة الكتل الهوائية، سيكون سكان المناطق الخاضعة لسيطرة كييف ومواطنو دول الاتحاد الأوروبي القريبة من الحدود الغربية لأوكرانيا، في منطقة انتشار الجسيمات المشعّة".

وحذّر سكان المناطق الخاضعة لسيطرة كييف ومواطنو دول الاتحاد الأوروبي، من أنّهم "قد يجدون أنفسهم في منطقة ملوثة، نتيجة للتخريب المخطّط له من قبل أوكرانيا في محطة زاباروجيا للطاقة النووية".

تجدر الإشارة إلى أنّ محطة زاباروجيا النووية هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وتقع في جنوب أوكرانيا. بدأ تشغيلها في الثمانينيات وتضم ستة مفاعلات نووية من طراز VVER - 1000 بطاقة إنتاجية إجمالية تقارب 6,000 ميغاواط.

الكلمات المفتاحية
روسيا زاباروجيا الغرب
إقرأ المزيد
المزيد
روسيا: الغرب يُخطّط لاتهام موسكو بحادث محتمل في محطة زاباروجيا النووية
روسيا: الغرب يُخطّط لاتهام موسكو بحادث محتمل في محطة زاباروجيا النووية
عربي ودولي منذ 4 ساعات
"رويترز": سومو العراقية تستعد لطرح أكثر من 6 ملايين طن من زيت الوقود
عربي ودولي منذ 4 ساعات
مصر تحذّر: الفلسطينيون لن يقبلوا بقوة أجنبية بديلة عن الاحتلال تتولى أمن غزة
مصر تحذّر: الفلسطينيون لن يقبلوا بقوة أجنبية بديلة عن الاحتلال تتولى أمن غزة
عربي ودولي منذ 4 ساعات
بيونغ يانغ: العقوبات الأميركية لن تؤثر فينا وسنرد بالمثل
بيونغ يانغ: العقوبات الأميركية لن تؤثر فينا وسنرد بالمثل
عربي ودولي منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
روسيا: الغرب يُخطّط لاتهام موسكو بحادث محتمل في محطة زاباروجيا النووية
روسيا: الغرب يُخطّط لاتهام موسكو بحادث محتمل في محطة زاباروجيا النووية
عربي ودولي منذ 4 ساعات
واشنطن أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية
واشنطن أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية
عربي ودولي منذ 20 ساعة
بوتين يهدد باستئناف التجارب النووية الروسية إذا قامت واشنطن بذلك
بوتين يهدد باستئناف التجارب النووية الروسية إذا قامت واشنطن بذلك
عربي ودولي منذ 21 ساعة
مجلة أميركية: روسيا أول دولة تستطيع توجيه ضربات نووية من عمق البحر
مجلة أميركية: روسيا أول دولة تستطيع توجيه ضربات نووية من عمق البحر
عربي ودولي منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة