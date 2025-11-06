خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القطراني تُحيي الذكرى السنوية الأولى لسيد شهداء الأمة السيد الهاشمي وشهداء أولي البأس
القطراني تُحيي الذكرى السنوية الأولى لسيد شهداء الأمة السيد الهاشمي وشهداء أولي البأس

2025-11-06
في أجواء من الوفاء والفخر، أحيا حزب الله وعوائل الشهداء في بلدة القطراني الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي وشهداء أولي البأس رضوان الله عليهم، باحتفال أقيم أمام حسينية البلدة التي دمّرها العدو "الإسرائيلي" خلال عدوانه على لبنان.

حضر الاحتفال لفيف من العلماء، ومسؤول حزب الله في البقاع الغربي هشام حسن، إلى جانب فعاليات بلدية واختيارية وحشد من أبناء البلدة وعوائل الشهداء.

تضمّن البرنامج عرض فيلم وثائقي استعرض سيرة الشهداء ومحطات من عطائهم وجهادهم، تلاه مجلس عزاء حسيني تلاه الشيخ يوسف الأجرودي، ثمّ لطمية حسينية استحضرت معاني التضحية والفداء التي جسّدها الشهداء في حياتهم.

واختُتمت المناسبة بوليمة على أرواح الشهداء، في أجواءٍ سادها الفخر والاعتزاز بتضحيات من بذلوا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والكرامة.

