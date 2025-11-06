أكّد رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أنّه "لا بد من العمل على تصحيح الوضع القائم الآن نتيجة العدوان "الإسرائيلي" المستمر على لبنان".

ودعا الشيخ الخطيب، في كلمة له خلال ندوة "تطبيق الطائف.. إخفاقات وتحديات" التي يقيمها مركز الدراسات والبحوث في مقر المجلس في الحازمية، دعا إلى "مؤتمر حوار وطني جامع برعاية رئيس الجمهورية يضع الأسس لتحويل اتفاق (الطائف) من شقّه الأمني إلى شقه الاصلاحي"، داعيًا الدول العربية وخاصة السعودية ومصر إلى "دعم هذا الحوار".

وقال: "يجب تأمين الانسحاب الكامل للعدو من الأراضي اللبنانية وعودة أهالينا إلى منازلهم أعزاء كرامًا وإعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى"، مقترحًا "تشكيل لجنة متابعة لتحريك هذا الملف لتحقيق هذه الأهداف المطلوبة".

واعتبر الشيخ الخطيب أنّ "اتفاق الطائف كان تسوية لوقف الحرب، وكان يمكن أنْ يحقّق استقرارًا مستدامًا لو طُبق كما يجب"، مضيفًا: "اليوم ندفع الأثمان الباهظة نتيجة عدم تطبيق اتفاق الطائف".

وتابع قوله: "اتفاق الطائف بالنسبة إلينا هو المدخل للدولة القائمة على المواطنة التي لطالما نادينا بها، فليس لدينا رؤية أبدًا خارج هذا الاتفاق أو مشروع مستقل خارج الإجماع الوطني".

وتوجّه الشيخ الخطيب إلى اللبنانيين بالقول: "لبنان لنا جميعًا وأكثر ما سيؤذي الوطن هو الانقسام الداخلي".

لمشاهدة المزيد من الصور اضغط هنا

الكلمات المفتاحية