شنّ جيش العدو الصهيوني، يوم الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عدوانًا جديدًا على لبنان وسيادته ومواطنيه، حيث استهدف الطيران الحربي منازلَ وأهدافًا مدنيّة في عددٍ من بلدات جنوب لبنان.

وفي التفاصيل، شملت استهدافات العدو مباني سكنية بامتياز في بلدات الطيبة، طيردبا، عيتا الجبل، وزوطر الشرقية.

بلدة الطيبة

وفور حصول الغارات، توجهت سيارات الإسعاف إلى المناطق المستهدفة في البلدات الثلاث.

بلدة طيردبا

ويشار إلى أن المنزل المستهدف في بلدة الطيبة يقع وسط منازل سكنية، والمنطقة تشهد بالعادة تواجدًا لسكان عادوا إلى البلدة مؤخرًا، فيما اللافت أيضًا أن المبنى المستهدف معروف لدى كل أهالى البلدة أنه مدني.

بلدة عيتا الجبل

وأفاد مراسل العهد الإخباري بأن عددًا كبيرًا من المنازل السكنية المحطية بالمنطقة المستهدفة في بلدة الطيبة أصابها الضرر الكبير بفعل غارة العدو.

كذلك فإن المنطقة المستهدفة في طيردبا تحوي مجموعة من المؤسسات التجارية وصيدلية، وكان العدو استهدفها في الحرب الموسعة العام الماضي، واللافت أن العدو هذه المرة لم يحدد نقطويًا المكان المستهدف، في دلالة إلى أنه يريد إثارة الذعر لدى أهالي البلدة.

ويُضاف هذا العدوان الجديد إلى سلسلة الاعتداءات التي ينفذها كيان الاحتلال ضدّ لبنان، غير آبهٍ باتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصّل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وذلك بعد ارتكابه أكثر من خمسة آلاف خرقٍ للاتفاق.

