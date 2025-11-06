خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي رئيس بلدية طير دبا: العدو لم يفهم أنّ الغارات لن ترهب أهلنا وسنبقى في أرضنا

لبنان

العدو الصهيوني يشنّ سلسلة غارات على أهداف مدنيّة في الجنوب
لبنان

العدو الصهيوني يشنّ سلسلة غارات على أهداف مدنيّة في الجنوب

2025-11-06 17:19
51

شنّ جيش العدو الصهيوني، يوم الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عدوانًا جديدًا على لبنان وسيادته ومواطنيه، حيث استهدف الطيران الحربي منازلَ وأهدافًا مدنيّة في عددٍ من بلدات جنوب لبنان.

وفي التفاصيل، شملت استهدافات العدو مباني سكنية بامتياز في بلدات الطيبة، طيردبا، عيتا الجبل، وزوطر الشرقية. 

بلدة الطيبة

وفور حصول الغارات، توجهت سيارات الإسعاف إلى المناطق المستهدفة في البلدات الثلاث.

بلدة طيردبا 

ويشار إلى أن المنزل المستهدف في بلدة الطيبة يقع وسط منازل سكنية، والمنطقة تشهد بالعادة تواجدًا لسكان عادوا إلى البلدة مؤخرًا، فيما اللافت أيضًا أن المبنى المستهدف معروف لدى كل أهالى البلدة أنه مدني.

بلدة عيتا الجبل

وأفاد مراسل العهد الإخباري بأن عددًا كبيرًا من المنازل السكنية المحطية بالمنطقة المستهدفة في بلدة الطيبة أصابها الضرر الكبير بفعل غارة العدو.

كذلك فإن المنطقة المستهدفة في طيردبا تحوي مجموعة من المؤسسات التجارية وصيدلية، وكان العدو استهدفها في الحرب الموسعة العام الماضي، واللافت أن العدو هذه المرة لم يحدد نقطويًا المكان المستهدف، في دلالة إلى أنه يريد إثارة الذعر لدى أهالي البلدة.

ويُضاف هذا العدوان الجديد إلى سلسلة الاعتداءات التي ينفذها كيان الاحتلال ضدّ لبنان، غير آبهٍ باتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصّل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وذلك بعد ارتكابه أكثر من خمسة آلاف خرقٍ للاتفاق.

 

الكلمات المفتاحية
لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
النائب عز الدين: ما يجري في الجنوب من اعتداءات هو برسم مجلس الوزراء
النائب عز الدين: ما يجري في الجنوب من اعتداءات هو برسم مجلس الوزراء
لبنان منذ 19 دقيقة
رئيس بلدية طير دبا: العدو لم يفهم أنّ الغارات لن ترهب أهلنا وسنبقى في أرضنا
رئيس بلدية طير دبا: العدو لم يفهم أنّ الغارات لن ترهب أهلنا وسنبقى في أرضنا
لبنان منذ 57 دقيقة
العدو الصهيوني يشنّ سلسلة غارات على أهداف مدنيّة في الجنوب
العدو الصهيوني يشنّ سلسلة غارات على أهداف مدنيّة في الجنوب
لبنان منذ ساعة
الشيخ الخطيب: لمؤتمر حوار برعاية رئيس الجمهورية يحوّل اتفاق الطائف إلى شقه الإصلاحي
الشيخ الخطيب: لمؤتمر حوار برعاية رئيس الجمهورية يحوّل اتفاق الطائف إلى شقه الإصلاحي
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
العدو الصهيوني يشنّ سلسلة غارات على أهداف مدنيّة في الجنوب
العدو الصهيوني يشنّ سلسلة غارات على أهداف مدنيّة في الجنوب
لبنان منذ ساعة
جنبلاط: نريد عودة الجنوب المحتل وتحرير الأسرى
جنبلاط: نريد عودة الجنوب المحتل وتحرير الأسرى
لبنان منذ ساعة
بالصور|
بالصور| "تطبيق اتفاق الطائف.. إخفاقات وتحديات": ندوة للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
لبنان منذ ساعة
شهيد و3 جرحى بغارة صهيونية على أطراف العباسية الجنوبية
شهيد و3 جرحى بغارة صهيونية على أطراف العباسية الجنوبية
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة