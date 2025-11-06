خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
المقال التالي النائب عز الدين: ما يجري في الجنوب من اعتداءات هو برسم مجلس الوزراء

لبنان

رئيس بلدية طير دبا: العدو لم يفهم أنّ الغارات لن ترهب أهلنا وسنبقى في أرضنا
لبنان

رئيس بلدية طير دبا: العدو لم يفهم أنّ الغارات لن ترهب أهلنا وسنبقى في أرضنا

2025-11-06 17:48
72

أكّد رئيس بلدية طير دبا، فريد نعنوع، أنّ "العدو لم يفهم حتى الآن أنّ الغارات لن ترهب أهلنا وسنبقى في أرضنا"، مشدّدًا على أنّه "لم يحصل أيّ نزوح من البلدة أو الجوار حسب ما ادّعت وسائل إعلام محلية وخارجية".

وشنّ جيش العدو الصهيوني، بعد ظهر يوم الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عدوانًا جديدًا على لبنان وسيادته ومواطنيه، حيث استهدف الطيران الحربي منازلَ وأهدافًا مدنيّة في بلدات الطيبة، طيردبا، عيتا الجبل، وزوطر الشرقية.

وأضاف نعنوع في حديث تلفزيوني: "بدأنا رفع الأنقاض وبعد قليل ستعود الخدمات من كهرباء واتصالات. صامدون في قرانا وأرضنا على الرغم من كل الاعتداءات "الإسرائيلية"".

وأشار نعنوع إلى أنّ "الاحتلال استهدف منزلًا ويدّعي أنه منشأة عسكرية للمقاومة وهذا غير صحيح".

الكلمات المفتاحية
إعادة الإعمار المقاومة جيش الاحتلال الاسرائيلي الجنوب
مشاركة