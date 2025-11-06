أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب حسن عزّ الدين، أنّ العدو لم يلتزم منذ البداية وقف العمليّات العدائيّة، ولم يَصدر أيّ موقف ضدّ العدو الصهيوني عن لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار منذ إنشائها.

وشدّد النائب عزّ الدين على أنّ ما يجري الآن في الجنوب (من اعتداءات) هو برسم مجلس الوزراء وبرسم رئيس الجمهوريّة وكلّ لبناني حريص على سيادة لبنان وشعبه، مؤكّدًا وجوب توحيد الموقف وعدم الانزلاق إلى أيّ تفاوض قد يفرضه الأميركي.

وسأل: "ما الذي يمنع الدبلوماسيّة اللبنانيّة من توظيف صداقاتها لوضع حدّ للعدو الصهيوني؟"، وأضاف: "بتنا اليوم أمام مشهد يقتضي أن يكون هناك قرار جريء وشجاع من قبل الحكومة؛ لرسم مسارات للوصول إلى المزيد من الضغوطات؛ بغية ردع العدو الصهيوني"، مشيرًا إلى أنّ "كلّ التهديدات لن تثني أهل المقاومة ومجاهديها عن الدفاع عن أرضهم وبلدهم".

