علّق عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب حسين جشي، في تصريح لموقع العهد الإخباري، على العدوان الصهيوني الجديد على بلدات في جنوب لبنان الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر، بالتشديد على أنّ العدو الصهيوني "يصرّ على عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وأهدافه تتجاوز الاتفاق بشأن القرار 1701".

وأوضح أنّ العدو "يضغط في موضوع السلاح، ولكن هدفه الرئيس هو جرّ لبنان إلى مفاوضات مباشرة؛ بغية إخضاعه للشروط "الإسرائيلية" في ظلّ التغوّل الأميركي"، مضيفًا أنّ مشروع العدو هو "مشروع إخضاع، والاتفاق واضح فمسألة السلاح منوطة بمنطقة جنوب نهر الليطاني".

ولفت النائب جشي، إلى أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري قالا، إنّ حزب الله التزم بالاتفاق، والحزب يقول ذلك، وأيضًا قالت قوات "اليونيفيل"، إنّ الحزب التزم بما نص عليه الاتفاق"، مشيرًا إلى أنّ العدو الصهيوني "يطالب بموضوع السلاح في كل لبنان، وهذه ذريعة لجرّ لبنان إلى مفاوضات مباشرة".

وشدّد على أنّ "منطق أميركا اليوم هو فرض "السلام" بالقوّة، ما يعني الاستسلام والخضوع".

وأضاف النائب جشي في تصريح لـ"العهد": "من الصحيح أنّ لدى العدو فرصة؛ نتيجة التغطية الدولية والظروف الإقليمية بأن يعتدي ويدمر، ولكنه عاجز عن مواجهة المقاومة وفتح معركة كبيرة معها؛ لأنّه يعلم أنّه سيصبح لديه خسائر كبيرة".

وأوضح أنّ "العدو "الإسرائيلي" منذ 40 عامًا وحتى اليوم يدخل في معركة مع المقاومة ويكون هو المبادر بطلب وقف إطلاق النار؛ نتيجة اصطدامه بقوة وصلابة أهلنا وشعبنا ومقاومتنا".

وتوجّه النائب حسين جشي لبيئة المقاومة عبر "العهد"، بالقول، إنّ "الأمور تحتاج إلى شيء من الصبر، وإن شاء الله القيادة بحكمتها توجّه الأمور في الاتجاه الذي ينهي هذه الأزمة".

الكلمات المفتاحية