اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن ما قامت به "إسرائيل" اليوم في جنوب لبنان "يعد جريمة مكتملة الأركان ليس فقط وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح من ديارهم، بل يُعدّ كذلك جريمة سياسية نكراء"، وقال: "كلّما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع "إسرائيل"، أمعنت [الأخيرة] في عدوانها على السيادة اللبنانية، وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتمادت في خرقها لالتزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية".

وأضاف: "مرّ قرابة العام منذ دخل وقف إطلاق النار حيّز النفاذ، وخلال تلك الفترة، لم تدّخر "إسرائيل" جهدًا لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين… وصلت رسالتكم".

