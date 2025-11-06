خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي رئيس بلدية الطيبة لـ"العهد": المنزل المستهدف مدني ونحن صامدون في قرانا 

لبنان

الرئيس عون: ما قامت به
لبنان

الرئيس عون: ما قامت به "إسرائيل" في الجنوب اليوم يُعتبر جريمة مكتملة الأركان

2025-11-06 19:50
الرئيس عون: كلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي أمعنت "إسرائيل" في عدوانها ورفضها لأي تسوية تفاوضية
84

 

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن ما قامت به "إسرائيل" اليوم في جنوب لبنان "يعد جريمة مكتملة الأركان ليس فقط وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح من ديارهم، بل يُعدّ كذلك جريمة سياسية نكراء"، وقال: "كلّما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع "إسرائيل"، أمعنت [الأخيرة] في عدوانها على السيادة اللبنانية، وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتمادت في خرقها لالتزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية".

وأضاف: "مرّ قرابة العام منذ دخل وقف إطلاق النار حيّز النفاذ، وخلال تلك الفترة، لم تدّخر "إسرائيل" جهدًا لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين… وصلت رسالتكم".

الكلمات المفتاحية
الجنوب الحكومة الاسرائيلية جوزاف عون
إقرأ المزيد
المزيد
رسالة الأمين العام لحزب الله ردًا على رسالة لزوجات وأمهات وبنات الجرحى له
رسالة الأمين العام لحزب الله ردًا على رسالة لزوجات وأمهات وبنات الجرحى له
لبنان منذ دقيقة
ندوة حول الطائف في المجلس الشيعي الأعلى: لحوار وطني واستكمال تطبيق بنود الاتفاق
ندوة حول الطائف في المجلس الشيعي الأعلى: لحوار وطني واستكمال تطبيق بنود الاتفاق
لبنان منذ ساعة
كلمة للشيخ قاسم الثلاثاء في مهرجان
كلمة للشيخ قاسم الثلاثاء في مهرجان "عندما نستشهد ننتصر" إحياءً ليوم شهيد حزب الله
لبنان منذ ساعة
الوزير حيدر لـ
الوزير حيدر لـ"العهد": قرار الحكومة بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب غير ميثاقي
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
الجيش: الاعتداءات
الجيش: الاعتداءات "الإسرائيلية" استمرار لنهج العدو ضرب الاستقرار وتوسيع الدمار جنوبًا
لبنان منذ ساعة
رئيس بلدية كفردونين لـ
رئيس بلدية كفردونين لـ"العهد": الجيش رفض الإخلاء رغم قرب الثكنة من المبنى المستهدف
لبنان منذ ساعتين
حماس تدين العدوان الصهيوني على جنوب لبنان: لرصّ الصفوف لمواجهة الاحتلال ووقف جرائمه
حماس تدين العدوان الصهيوني على جنوب لبنان: لرصّ الصفوف لمواجهة الاحتلال ووقف جرائمه
لبنان منذ ساعتين
رئيس بلدية الطيبة لـ
رئيس بلدية الطيبة لـ"العهد": المنزل المستهدف مدني ونحن صامدون في قرانا 
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة