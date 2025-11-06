شدّد رئيس بلدية الطيبة؛ جواد قشمر، في تصريح لموقع العهد الإخباري، على أنّ الاعتداء الصهيوني الذي استهدف منزلًا مدنيًا في البلدة يوم الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر، لن يثني أهالي البلدة عن التشبُّث بأرضهم، ولن يخيفهم من العدو الغدّار، ثم أضاف: "ونحن باقون في قُرانا بصمود وثبات".

وتابع قشمر: "تعودنا على الاعتداءات "الإسرائيلية" ضد المدنيين، حيث تم استهداف منزل مدنيّ وآمن، كانت تسكنه عائلة"، نافيًا مزاعم العدو الصهيوني بشأن وجود أي مركز عسكري بالمكان المستهدف.

وكشف رئيس بلدية الطيبة، أنّ "العدو استهدف المنزل المدنيّ بصاروخَين؛ أحدهما عنقودي. وبعدها ضرب الصاروخ الثاني، ليكون الانفجار أكبر؛ بغرض الإيحاء بأن المنزل يستخدم كمخزن أسلحة أو ما شابه".

وأكّد أنّه "لا يوجد إصابات في الاعتداء "الإسرائيلي" على البلدة، وهناك أضرار في المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف".

الكلمات المفتاحية