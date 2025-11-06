أدانت حركة المقاومة الإسلامية - حماس بشدّة "العدوان الصهيوني الإجرامي المتواصل على القرى والبلدات في جنوب لبنان، والذي يستهدف المدنيين العزّل"، مؤكّدةً أنّه "يشكّل جريمة حرب جديدة بحق شعوب أمتنا".

وعبّر القيادي في حماس؛ علي بركة، في بيان، عن "تضامن الحركة الكامل مع لبنان، دولةً وشعبًا ومقاومةً"، داعيًا إلى "رصّ الصفوف لمواجهة العدوان ووقف جرائم الاحتلال بحق المدنيين".

كما دعا بركة الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى "تَحمُّل مسؤولياتها العاجلة في وقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال".

وشدَّد بركة على أنّ "العدو الصهيوني لن ينجح في كسر إرادة المقاومة أو فرض مشروعه التوسّعي أمام صمود شعوب المنطقة".

بدورها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بـ"أشد العبارات العدوان الصهيوني الغاشم والغارات واسعة النطاق التي تستهدف مناطق مختلفة في لبنان، والتي تأتي في سياق سلسلة عدوانية صهيونية ممنهجة، وبدعم أميركي مباشر".

وأكّدت الجبهة، في بيان، إن "تصاعُد العدوان على لبنان جزء من مخطط صهيوني مبيَّت يهدف إلى تفجيرِ الأوضاعِ فيه"، منبهةً إلى أنّ "تصريحات قادة العدو التي تتذرَّع بـ"منع إعادة بناء القدرات" ليست سوى غطاء لاستمرار سياسة العدوانِ والإبادة ومحاولة لفرض أمر واقع".

وعبّرت عن "التضامن المطلقِ واللامشروط مع الشعب اللبناني الأبي، ومع المقاومة اللبنانية التي تقف في خط الدفاع الأول عن سيادة لبنان وكرامته"، مشددّةً على أنّ "الحق في الدفاع عن النفسِ وردع العدوان حق شرعي لا يقبل المساومة".

