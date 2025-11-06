لفت رئيس بلدية كفردونين؛ فادي بركات، في تصريح لموقع العهد الإخباري، عقب الاعتداء الصهيوني على البلدة الخميس 6/11/2025، أن "الجيش اللبناني رفض إخلاء موقعه على الرغم من أن موقع الجيش يبعد 200 متر عن المبنى المستهدف".

وكان مراسل العهد قد أكد، أن ثكنة أساسية للجيش اللبناني؛ هي ثكنة الشهيد محمد فرحات، تقع بالقرب من المبنى المستهدف في كفردونين، وقد رفض الجيش إخلاءها علمًا أنها تقع على مسافة 200 متر.

وفي تعليق له على الاعتداء الذي طاول البلدة، بعد سلسلة غارات نفذها طيران العدو ضد أهداف مدنية في بلدات جنوبية الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، قال بركات: "لقد أخذنا احتياطاتنا كافة"، بعد التهديد الذي وجهه كيان الاحتلال.

وشدد بركات لـ"العهد"، على أنّ اعتداءات العدو الصهيوني "تدل على خوفه"، وهو لا يستهدف الشعب فقط، بل الجيش اللبناني أيضًا، مؤكدًا استنكاره لاستهداف المنزل المدنيّ، وموضحًا أنّ المنزل المستهدف فارغ.

الكلمات المفتاحية