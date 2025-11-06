قالت قيادة الجيش اللبناني إنّ "العدو "الإسرائيلي" أطلق موجة واسعة من الاعتداءات في الجنوب، مستهدفًا عدة مناطق وبلدات"، مؤكّدةً أنّ "هذه الاعتداءات المدانة هي استمرار لنهج العدو التدميري الذي يهدف إلى ضرب استقرار لبنان وتوسيع الدمار في الجنوب، وإدامة الحرب وإبقاء التهديد قائمًا ضد اللبنانيين، إضافة إلى منع استكمال انتشار الجيش تنفيذًا لاتفاق وقف الأعمال العدائية".

وأعلنت قيادة الجيش، في بيان، الخميس 6 تشرين ثاني/نوفمبر 2025، عن أنّ "الجيش يتابع التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقّتة في لبنان - "اليونيفيل"، مشيرةً إلى أنّ "الشراكة بين الجانبَين تبقى على درجة عالية من الثقة والتعاون".

