الوزير حيدر لـ"العهد": قرار الحكومة بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب غير ميثاقي

2025-11-06 20:58
أكّد وزير العمل محمد حيدر، في تصريح لموقع العهد الإخباري، أنّ "جميع الوزراء الشيعة، بمن فيهم الوزير فادي مكي، صوّتوا خلال جلسة مجلس الوزراء ضد تعليق المادة 112 من قانون الانتخاب"، بحيث سيصوّت المغتربون للنواب الـ128 في انتخابات عام 2026.

وجاء تصريح الوزير حيدر بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وقال الوزير حيدر: "عبّرنا عن موقفنا في جلسة مجلس الوزراء، وقلنا ملاحظاتنا"، مشددًا على "تطبيق قانون الانتخاب الحالي"، مؤكدًا أنّ القرار الذي أقرّ حول هذه المسألة في الجلسة "غير ميثاقي".

