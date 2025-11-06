شيّع حزب الله وأهالي بلدة الشرقية والجوار الشهيد المجاهد محمد علي حديد الذي ارتقى إثر استهدافه من قِبل غارة "إسرائيلية" معادية.

انطلق موكب التشييع من مدخل البلدة بعد أن أُقيمت مراسم تكريمية مهيبة للشهيد حيث أدّت ثُلّة من المجاهدين قسم الولاء والبيعة للمقاومة، وشارك في التشييع شخصيات وفعاليات إلى جانب علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر جاب النعش الشارع الرئيسي للبلدة تتقدّمه صور الشهداء والقادة والفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج) وحملة الأكاليل والرايات وسط الهتافات الحسينية والمندّدة بالعدوان "الإسرائيلي" والأميركي والمؤكدة على مواصلة درب المقاومة حتّى النصر.

وعند جبانة البلدة ووري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.

الكلمات المفتاحية