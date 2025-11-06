خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي "اليونيفيل" تدعو العدو للوقف الفوري لـ "الهجمات" وانتهاكات القرار 1701

لبنان

حزب الله وأهالي بلدة الشرقية شيّعوا الشهيد المجاهد محمد علي حديد 
لبنان

حزب الله وأهالي بلدة الشرقية شيّعوا الشهيد المجاهد محمد علي حديد 

2025-11-06 22:28
61
عامر فرحات - مراسل

15 مقالاً

 

شيّع حزب الله وأهالي بلدة الشرقية والجوار الشهيد المجاهد محمد علي حديد الذي ارتقى إثر استهدافه من قِبل غارة "إسرائيلية" معادية.

انطلق موكب التشييع من مدخل البلدة بعد أن أُقيمت مراسم تكريمية مهيبة للشهيد حيث أدّت ثُلّة من المجاهدين قسم الولاء والبيعة للمقاومة، وشارك في التشييع شخصيات وفعاليات إلى جانب علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر جاب النعش الشارع الرئيسي للبلدة تتقدّمه صور الشهداء والقادة والفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج) وحملة الأكاليل والرايات وسط الهتافات الحسينية والمندّدة بالعدوان "الإسرائيلي" والأميركي والمؤكدة على مواصلة درب المقاومة حتّى النصر.

وعند جبانة البلدة ووري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء. 

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله الشهداء معركة أولي البأس
إقرأ المزيد
المزيد
بلديات جنوبية تدين العدوان الصهيوني وتشيد ببطولة الجيش وصمود أهالي الجنوب
بلديات جنوبية تدين العدوان الصهيوني وتشيد ببطولة الجيش وصمود أهالي الجنوب
لبنان منذ ساعتين
الفصائل الفلسطينية: ندين العدوان الصهيوني على جنوب لبنان ونقف إلى جانب شعبه ومقاومته
الفصائل الفلسطينية: ندين العدوان الصهيوني على جنوب لبنان ونقف إلى جانب شعبه ومقاومته
لبنان منذ ساعتين
الهيئات النسائية في الغازية تُكرّم أمهات وزوجات الشهداء  
الهيئات النسائية في الغازية تُكرّم أمهات وزوجات الشهداء  
لبنان منذ ساعتين
جلسة الحكومة: اقتراح بتجميد تطبيق خطة حصر السلاح وإقرار تصويت المغتربين لـ 128 نائبًا
جلسة الحكومة: اقتراح بتجميد تطبيق خطة حصر السلاح وإقرار تصويت المغتربين لـ 128 نائبًا
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الهيئات النسائية في الغازية تُكرّم أمهات وزوجات الشهداء  
الهيئات النسائية في الغازية تُكرّم أمهات وزوجات الشهداء  
لبنان منذ ساعتين
حزب الله وأهالي بلدة الشرقية شيّعوا الشهيد المجاهد محمد علي حديد 
حزب الله وأهالي بلدة الشرقية شيّعوا الشهيد المجاهد محمد علي حديد 
لبنان منذ 3 ساعات
رسالة الأمين العام لحزب الله ردًا على رسالة لزوجات وأمهات وبنات الجرحى له
رسالة الأمين العام لحزب الله ردًا على رسالة لزوجات وأمهات وبنات الجرحى له
لبنان منذ 3 ساعات
قراءة في كتاب حزب الله المفتوح: تأكيد على الثوابت واللاءات
قراءة في كتاب حزب الله المفتوح: تأكيد على الثوابت واللاءات
خاص العهد منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة