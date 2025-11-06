أكدت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أن الغارات الجوية التي شنها العدوّ "الإسرائيلي" الخميس 6/11/2025، على جنوب لبنان تشكّل انتهاكًا واضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مشيرة إلى أنها رصدت عدة غارات استهدفت مناطق طير دبا والطيبة وعيتا الجبل ضمن نطاق عملياتها جنوب البلاد.

وأوضحت اليونيفيل أن هذه الغارات تزامنت مع تنفيذ القوات المسلحة اللبنانية "عمليات للسيطرة على الأسلحة والبنية التحتية غير المصرّح بها في منطقة جنوب الليطاني"، بحسب البيان، محذرة من أن أي عمل عسكري، خاصة بهذا النطاق المدمر، يُهدّد سلامة المدنيين ويقوض التقدم المحرز نحو حل سياسي ودبلوماسي.

وأكدت قوات حفظ السلام استمرار دعمها لكل من لبنان والكيان "الإسرائيلي" في تنفيذ القرار 1701، مشيرة إلى وجودها الميداني بجانب الجنود اللبنانيين، وسعيها المستمر لاستعادة الاستقرار.

ودعت اليونيفيل الكيان "الإسرائيلي" إلى الوقف الفوري للهجمات والانتهاكات ضدّ القرار 1701، كما حثت الفاعلين اللبنانيين على ضبط النفس وتجنب الردود التي قد تؤدي إلى تصعيد إضافي.

