لبنان

الهيئات النسائية في الغازية تُكرّم أمهات وزوجات الشهداء  
لبنان

2025-11-06 23:05
في أجواء الولادة العطرة لعقيلة بني هاشم السيدة زينب (ع)، أقامت الهيئات النسائية في بلدة الغازية احتفالاً مميّزاً بهذه المناسبة المباركة، تكريماً لأمهات وزوجات الشهداء السائرات على نهج السيدة زينب (ع) في الصبر والثبات.

تخلّل الاحتفال محاضرة قيّمة ألقاها الشيخ وائل العلي، تحدّث فيها عن دور المرأة الرسالية في بناء الأسرة والمجتمع المؤمن والمقاوم، مبرزاً مكانتها في صناعة الأجيال الواعية والثابتة على خطّ الولاية.

 

واختُتم اللقاء بتوزيع هدايا رمزية على عوائل الشهداء، عربون محبّة ووفاء، وعلى حبّ السيدة زينب (ع) التي جسّدت أسمى معاني التضحية والعزّة والإباء.

