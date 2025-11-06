أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية العدوان الصهيوني على جنوب لبنان الخميس 6 تشرين ثاني/نوفمبر 2025، وأكّدت أنّه جريمة حرب بحق المدنيين، معلنةً عن وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه ومقاومته.

فقد أدانت حركة المقاومة الإسلامية - حماس بشدّة "العدوان الصهيوني الإجرامي المتواصل على القرى والبلدات في جنوب لبنان، والذي يستهدف المدنيين العزّل"، مؤكّدةً أنّه "يشكّل جريمة حرب جديدة بحق شعوب أمتنا".

وعبّر القيادي في حماس؛ علي بركة، في بيان، عن "تضامن الحركة الكامل مع لبنان، دولةً وشعبًا ومقاومةً"، داعيًا إلى "رصّ الصفوف لمواجهة العدوان ووقف جرائم الاحتلال بحق المدنيين".

ودعا بركة الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى "تَحمُّل مسؤولياتها العاجلة في وقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال".

وشدَّد بركة على أنّ "العدو الصهيوني لن ينجح في كسر إرادة المقاومة أو فرض مشروعه التوسّعي أمام صمود شعوب المنطقة".

بدورها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي العدوان الصهيوني على الجنوب، محذّرةً من أنّ "استمرار اعتداءات كيان الاحتلال الغاشم على الأراضي اللبنانية، وتصاعد وتيرتها بشكل خطير، يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان، وعدوانًا صريحًا على شعبه، وخرقًا سافرًا للقانون الدولي واتفاقيات الهدنة، وهو استكمال لسياسة التنكيل الممنهجة التي تنتهجها دولة الاحتلال ضد لبنان وشعبه".

وقالت الجهاد الإسلامي، في بيان: "نؤكّد وقوفنا بكل صلابة إلى جانب لبنان وشعبه ومقاومته، كما نؤكّد على حق الشعب اللبناني الطبيعي والمشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته ومواجهة العدوان بكل السبل المتاحة".

كذلك، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بـ"أشد العبارات العدوان الصهيوني الغاشم والغارات واسعة النطاق التي تستهدف مناطق مختلفة في لبنان، والتي تأتي في سياق سلسلة عدوانية صهيونية ممنهجة، وبدعم أميركي مباشر".

وأكّدت الجبهة، في بيان، أنّ "تصاعُد العدوان على لبنان جزء من مخطط صهيوني مبيَّت يهدف إلى تفجير الأوضاع فيه"، منبهةً إلى أنّ "تصريحات قادة العدو التي تتذرَّع بـ"منع إعادة بناء القدرات" ليست سوى غطاء لاستمرار سياسة العدوان والإبادة ومحاولة لفرض أمر واقع".

وفيما عبّرت عن "التضامن المطلقِ واللامشروط مع الشعب اللبناني الأبي، ومع المقاومة اللبنانية التي تقف في خط الدفاع الأول عن سيادة لبنان وكرامته"، شدّدت على أنّ "الحق في الدفاع عن النفسِ وردع العدوان حق شرعي لا يقبل المساومة".

وأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان، "العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على الأراضي اللبنانية"، مؤكدةً أنّ "الغارات الواسعة الأخيرة ليست مجرّد عمليات عسكرية، بل استمرار للنهج الوحشي الذي تتبعه منظومة الاستعمار الكولونيالي الصهيوني بزعامة نتنياهو والقائمة على فرض الوقائع بالنار والدم".



واعتبرت الجبهة أنّ "استهداف المدنيين والبُنى التحتية يشكّل جرائم حرب موصوفة، ويعكس إصرار حكومة الاحتلال على سياسة الإبادة والعدوان التي عزلتها دوليًا وأدخلتها في دائرة المساءلات والتحقيقات".

كما أكّدت أنّ "هذا العدوان يشكّل امتدادًا للسياسة "الإسرائيلية" القائمة على تقويض سيادة الدول، وخلق أزمات متلاحقة بهدف تعميق الاحتلال وضرب أيّ إمكانية لحلول عادلة تحفظ حقوق الشعوب"، مُعربةً عن "التضامن الكامل مع لبنان دولةً وشعبًا ومقاومة".

